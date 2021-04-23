Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Президент Владимир Путин объявил все дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться. Это связано с тем, что на 1 мая граждане поедут на дачу, и через пару дней вернутся на работу, а потом снова будут на даче. "Это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все, конечно, об этом отдыхе мечтают", - сказала Попова.

"Если вы считаете, что это всё-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - ответил Путин.

Таким образом, с учетом майских праздников жители России будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Первым рабочим днем станет 11 мая.