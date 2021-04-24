Послание президента Путина Федеральному собранию было одно из самых скучных: набор красивых слов и обещаний, из серии – лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Я не берусь детально комментировать 80-минутное унылое пустословие, для этого есть обозреватели, политологи, экономисты и прочие специалисты.

Меня заинтересовала очередная ссылка президента на «Книгу джунглей» писателя Редьярда Киплинга. Напомню, большинство героев в ней — животные, а главный персонаж – мальчик Маугли, воспитанный волками в джунглях Индии. Мирной жизни «человеческого детеныша» и его покровителям угрожал тигр Шерхан. Он главный злодей и самый страшный хищник в джунглях. Его боялись все, кроме Маугли. У Шерхана был неизменный прихвостень Табаки. Этот шакал был хитрым и пронырливым льстецом. Путин сравнил этих персонажей с недругами России: «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга: подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель был».

О том, что Путин поклонник Киплинга с детства, стало известно еще после уличных протестов 2011-12 годов. В тот раз он обратился к протестующим словами персонажа сказки – жутковатого удава Каа: «Идите ко мне бандерлоги! (вымышленный обезьяний народ)», и, поманив их к себе обеими руками, простодушно признался: «С детства люблю Киплинга».

В рассказе Киплинга «Бывший», есть такие слова: «Необходимо отчетливо понимать, что русский вполне приятен в общении, до тех пор, пока носит рубаху навыпуск. Как азиат он обаятелен. Но едва он заправляет рубаху в штаны, начинает требовать, чтобы обращались с ним, как с самым восточным из европейцев, а не с самым западным из азиатов. Именно тогда он превращается в этническое недоразумение, с которым трудно общаться. Принимающая сторона никогда не знает, какая черта его натуры проявится в следующий момент».

В переводе с английского автор передал всю степень брезгливого презрения, которую он испытывает к русскому человеку. Напрашивается вопрос, стоит ли патриоту Путину писателя-русофоба публично называть своим любимым?

Но вернемся к нашей теме. В том обращении Путин пообещал установить диалог с непримиримой оппозицией: «С ними тоже будем стараться наладить контакт». В словарях русского языка есть несколько толкований слова КОНТАКТ: «взаимодействие; согласованность в работе; взаимопонимание», и «соприкосновение, тесное общение». Путин выбрал второй вариант, где тесный контакт с оппозицией оказался довольно болезненным. Написавший книгу о Путине журналист из «Известий» Олег Блоцкий, приводит слова своего героя: «Жить во дворе и в нем воспитываться – это все равно, что жить в джунглях». Видимо «Книга джунглей» в воображении мальчика Вовы с детства заложила представление об устройстве общественного строя, как в его дворе. Закон джунглей. Став главой государства, Путин создал режим, живущий по этому закону, где правит стая, во главе с вожаком. Члены стаи безоговорочно подчиняются вожаку, а он считает своим долгом постоянно демонстрировать свое превосходство. Провинившиеся, обязаны демонстрировать полное смирение, иначе их ждет суровое наказание. Согласно закону джунглей, в стае строго соблюдается иерархия. Привилегированной кастой являются приближенные к вожаку – его родственники, друзья, бывшие сослуживцы и т.д. Сразу после головокружительной карьеры вожака, они заняли все высокие должности и возглавили важнейшие отрасли. Рангом пониже котируется администрация вожака, правительство и парламент. Как в сказке Киплинга обслуживают касту «табаки»: правоохранители, охранники, пропагандисты и остальная чиновничья армия разного калибра.

Но в последние годы Путин все больше стал напоминать постаревшего вожака стаи Акелу, который однажды во время охоты на молодого и сильного оленя, промахнулся. И первым это заметил и закричал на весь лес вчерашний холуй Табаки: «Акела промахнулся!!!» Эта фраза стала хрестоматийной и употребляется в случае, когда конкурент допустил просчет. Сам Киплинг комментирует этот эпизод так: «Когда вождь стаи промахивается, его зовут мёртвым волком, хотя он ещё жив, потому что жить ему уже остаётся недолго». После этого приближенные стали внимательно наблюдать за теряющим силу вожаком, а пантера Багира напомнила: «Никто не может быть вожаком стаи вечно».

В этот раз Путин не оправдал надежд граждан. К трибуне вышел пожилой человек, сильно отличающейся от прежнего главы государства – ироничного, самоуверенного, спортивного мачо. Он стал читать по бумажке о повышении выплат семьям со школьниками, беременным женщинам и прочей социальной заботе о слабых слоях населения. И ни слова об Украине, Донбассе, о нависшей над Россией угрозы Запада, которой ежедневно пугают граждан. Но ни для кого не секрет, что зачастую то, что он обещает, не сбывается. В своем послании президент пытался заверить народ, что он полностью владеет ситуацией, знает о проблемах граждан и обязательно их решает. Но были очевидны признаки его физической и интеллектуальной усталости. Ведь еще на слуху его воинственные заявления, типа – готовность применить ядерное оружие, наша концепция – ответ на встречный удар, агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут и т.д.

А с нашествием пандемии россияне поняли, что Путин бросил их в решительный час, отделавшись общими словами, пустыми обещаниями и невнятными мерами... Президент не возглавил штаб по спасению людей и экономики. Он полностью переложил свою личную ответственность в борьбе с эпидемией на губернаторов. Тогда многие миллионы граждан России поняли, что нет никакого умного, волевого и мудрого руководителя, готового и способного спасти страну и людей в тяжелой ситуации. На месте «крутого лидера» был растерянный, нерешительный, слабый человека, неспособного принять действенный план спасения страны, вдохновить нацию на общую борьбу с «чумой ХХI века». Тогда и чиновники из окружения президента поняли – Акела промахнулся. Но готовы ли они к переменам? Вряд ли. Путину не откажешь в предусмотрительности, все они не заинтересованы в смене режима, ведь тогда многим из них грозит не только потеря своих хлебных должностей, но и свободы. Не случайно разоблачавшей их коррупцию Навальный так жестоко преследуется. На всякий пожарный случай российские богатеи свили уютные гнездышки на ненавистном Западе, переправили туда своих отпрысков и наворованные капиталы. Сложившаяся ситуация конечно же отразится на доверии к власти накануне выборов. И у них не остается другого варианта, как десятилетиями проверенный способ – репрессии и фальсификации.

Как мы помним, о себе Путин говорил: «Жить во дворе и в нем воспитываться – это все равно, что жить в джунглях. Очень похоже». Оно бы ничего, когда по законам джунглей комфортно живет определенная группа людей, типа стаи, но когда по этим законам вынуждена жить вся страна – это уже беда, и участь такой стране уготовлена печальная. В этом легко убедиться, наблюдая историю преследования Алексея Навального. В своем послании Путин ни разу не упомянул героя любимой сказки – Маугли. Но народ то понимает, кто в наших джунглях Шерхан, а кто Маугли.