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Московский листок

Анатолий Баранов: Против реального военного противника санкций не вводят

Опубликовано 24.04.2021 в разделе комментариев 0

украина война россия зеленский
Анатолий Баранов: Против реального военного противника санкций не вводят

Дал комментарий "Свободной прессе".

Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу. 

Войска вернутся в места постоянной дислокации до 1 мая. При этом Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поставлена задача провести детальный анализ прошедшей проверки и подвести ее итоги.

— На самом деле перемещение войск к границе с Украиной носило характер демонстрации и не было вызвано чисто военной необходимостью, — уверен главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов. — Для сдерживания ВСУ вполне достаточно войск Северо-Кавказского округа, как для разгрома Грузии вполне хватило 58-й армии. Так что с военной точки зрения отвод войск ничего не меняет. У ВСУ нет сил и средств для войны с Россией.

— А могут они воспользоваться случаем, пока мы отвели войска?

— Если ВСУ воспользуется случаем, то совершенно очевидно получит удар по растянутым коммуникациям, и без серьезной поддержки с воздуха, которой у неё

нет, это будет разгром.

— Сразу после сообщений об отводе войск российская валюта укрепилась как к доллару, так и к евро. Мир начал реагировать?

— Я бы не стал серьезно относиться к действиям валютных спекулянтов и просчитывать по их действиям возможные военно-политические ходы крупных держав.

 — Запад перестанет кричать о том, что Россия нагнетает? Не будет вводить новых санкций или это никак не повлияет на их политику по отношению к России?

— То, что войны не будет, было ясно с самого начала. А санкции никуда не делись. Это вещи, плохо связанные. Представьте себе санкции СССР против Германии 21 июня 1941 года. Смешно же. Против реального военного противника санкций не вводят. Если санкции, то войны точно не будет.

— Зеленский поприветствовал предстоящий отвод российских войск от границ Украины и поблагодарил международных партнёров за поддержку. Кто в итоге выиграл в этой истории, а кто проиграл?

— Россия навряд ли выиграла, но и не проиграла ничего. Зеленский тоже ничего не выиграл, но мог немного проиграть в рейтинге как человек, обещавший остановить войну, и не сдержавший слова. Европа, может быть, слегка вздохнет спокойней, войны не будет. Для США, как всегда, чем хуже, тем лучше…



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