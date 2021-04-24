Путин все же объявил майские каникулы

Путин объявил нерабочими днями период между майскими праздниками — с 1 по 10 мая. Замечательно поступил, но почему это так нелепо и даже унизительно обставлено?

Сначала министр труда сбивчиво объясняет, что «я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса» (на самом деле глава фракции СР Миронов) вроде бы вышли с предложением, но в министерстве пока думают.

Потом пресс-секретарь Песков также не подтвердил и не опроверг информацию о том, что рабочие дни между Первомаем и Днем Победы в 2021 году могут сделать выходными.

В кремле никак не решат с майскими каникулами

Все это буквально вчера. А потом вдруг как гром среди ясного неба - Путин объявил.

Интересно, а тем, кто уже на эти дни взял отпуск за свой счет? Или в счет очередного отпуска? Да мало ли... Кто-то уже успел отказаться - и как раз из-за того, что работа.

Нет, хорошая вещь подарки народу. Но нельзя ли как-то заранее готовить, что ли...

А.Б.