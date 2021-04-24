Ложь оппортуниста

Геннадий Андреевич продолжает приписывать себе якобы борьбу, которая спасла Россию. "За три десятилетия нашей борьбы мы накопили уникальный опыт управления и созидания. Левопатриотический кабинет Примакова - Маслюкова - Геращенко оттащили страну от края пропасти, спас её от коллапса после дефолта".

Не надо приписывать себе то, что не подвластно вам. Примакова пригласил Ельцин занять должность премьера. Какое отношение к этому имеете вы? А вот когда Ельцин испугался Примакова, который мог поспособствовать посадить Ельцина на скамью подсудимого, он его просто выгнал. А где вы были в это время? Экономика стала расти, почему не спасли Евгения на посту премьера? Да потому что вы никто для президента. Можно было отстоять Примакова выводом на улицы Москвы пару миллионов народу. Но вас никто не знал и знать не хотел, да и вы от этого не страдали. У вас никогда не было связи с народом, именно он мог заставить власть принять ваши предложения по организации работы экономики.

В докладе Зюганов напоминает об опыте работы Левченко, Клычкова, Локоть, Коновалова. О них он напоминает не менее сто раз, а что дальше? Ничего, будет напоминать до конца жизни и ждать когда дядя выведет на улицу миллион людей, которые как в Армении месяцами не уйдут с улиц и будут требовать отставки президента. Это он тормозит развитию России. Неужели Зюганову это не известно? Миллиарды уходят за границу и тишина не только в Кремле, но и в мозгах Зюганова и его фракции.

"Решительная позиция КПРФ по защите национальной безопасности помогли гарантировать суверенитет страны. Наша настойчивость позволила сохранить ракетно - космический комплекс. Мы с нашими союзниками не допустили создания в Ульяновске натовской базы". Зюганов бредит, откуда такая трактовка событий? О каком суверенитете он говорит? Нет никакого суверенитета. Кому подчиняется Центральный банк России? Скупает золото на миллиарды долларов и вывозит за пределы страны. Даже Германия член НАТО не может вернуть золото из США, которое ранее было положено на хранение. А вы уверены, что нам вернут золото, которое лежит в банках Лондона? О каком суверенитете говорите если в каждой компании в совете директоров преобладают иностранцы?

И как же вы защищаете русских на Украине, Кавказе, Крыму? В Одесском доме профсоюзов националисты Украины сожгли более сотни людей. Вы так спасаете русских. А ведь там были большинство русских товарищей. Как защищаете вообще рабочего человека в Крыму? Московские чиновники и олигархи скупили почти все предприятия и курорты. Огородили часть пляжей до самой воды, точно так же как это было при создании в С- Петербурге кооператива "Озеро". Геннадий Андреевич, вспотели наверное защищая русских?

"Все эти годы КПРФ ведёт бой за интересы народа, за спасение традиций русской школы, сбережение уникального населения советской эпохи. Наша команда сражается за справедливость и социализм против всей мощи олигархического государства". Как можно посмотреть бой за интересы народа. А тот кто родился после советской эпохи сбережению не подлежит? Странные у Зюганова мысли. Как раз советские люди и вымирают, большинство из которых не дождавшись врачебной помощи и вам это хорошо известно. О какой справедливости вы говорите, когда не могли спасти Левченко, бросили Грудинина, про Н.Платошкина вообще не вспоминаете. Вот он мог постоять за народ.

Вы пишите, что твёрдо стоите "За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину - за СССР". В чём выражается ваше стояние? Вы лично или ваша фракция и как можно посмотреть на ваше противостояние и в чём оно выражается? Не надо приписывать себе того, что вы никогда не делали. Надо не только писать, но главное надо делать то о чём пишите.

"Впереди у нас ещё много работы. Вместе с друзьями и союзниками мы будем бороться, преодолевать и побеждать". А кто ваши друзья и союзники? Вы будете бороться, а что вы делали раньше? У вас нет ни одной победы. Ваши законы и Программа не приняты, вы не провели ни одной массовой манифестации против политики действующей власти. В чём заключается ваша борьба и главное побеждать.

Однако в докладе есть несколько слов правды. "Она (земля) научила нас главному: мечтать о справедливости и бороться за её торжество, не примиряясь со злом". Действительно мечтать не грех и вы умеете жить в мечте, вся ваша деятельность дальше мечты не идёт. "Она делала нас способными уступить, но не сдаваться, отступить, но не предать, потерять, но набраться сил и вновь пойти в бой. В бой за права, за солёный пот трудового народа". Сколько же здесь лжи и хамства по отношению народа. Господи, ну как можно так опуститься, чтобы врать не зная границ. Ваше предательство началось с 1990 года и продолжается до настоящего времени. Вы не смогли распознать предательство вашего лидера, который подготовил Союз к уничтожению. Всё что творится сегодня в мире лежит на предательстве верхушки КПСС, в которой вы состояли. Для чего вы создали КПРФ? Я и мои земляки думаем, что только для собственного употребления. Что бы вы делали если бы не создали вашу партию? Преподавали в школе за 17 тысяч рублей? Ваши знания трудов Ленина, Сталина нынешней власти не нужны. "Мы будем последовательно и решительно бороться за социализм". Это демагогия. Как конкретно вы будете бороться за социализм? Проводить пленумы, съезды, конференции? Вы уже провели их почти два десятка, но социализм нет даже на горизонте. Социализм возможен только при смене власти. Для этого есть всего два пути. Революция и выборы. Вы категорически против революции, да и за вами никто не пойдёт. Вашего предательства народ не простит и поэтому выборы будут не в вашу пользу и это показало предыдущее голосование.

Под боком Зюганова и фракции КПРФ живёт изменник Родины, который подготовил Союз к ликвидации, пользуется всеми благами президента - пенсионера, а вы всё боритесь за социализм, аж языки вспотели. Не можете решить предательства Горбачёва. О чём можно с вами говорить и поддерживать? Лично я вас не понимаю, власть настолько оцифровала, что вы стали роботом в которого заложили программу ликвидации России. 28 лет вы ведёте образ жизни тунеядца, которого не плохо кормит власть за народные деньги.

Какой бред вы пишите в своём докладе, неужели действительно стали роботом? "Нам предстоит окончательно убедить российское общество в исторической обречённости капитализма". Неужели не понимаете, что нет никакого общества. Я и вы разные люди, как президент и его двухмиллионное окружение. Какое может быть общество, когда чиновники, депутаты заполняют декларации с суммами от нескольких миллионов до миллиардов рублей. Доходы народа падают, а у чиновников растут как грибы после дождя. И как же вы убеждали раньше на счёт капитализма? Своей зарплатой в 500 тысяч рублей и пенсией в 60 тысяч. Вы только забыли упомянуть о доплатах.

Второй номер газеты "АиФ" радуют народ доходами чиновников, депутатов, сенаторов. Д.Мантуров заработал 740 миллионов рублей против 586 миллионов годом ранее. Депутат Г. Аникеев - 2,7 миллиардов рублей. И таких сотни если не тысячи. По вашему это тоже народ? Вы и их будете убеждать в обречённости капитализма, во что и сами не верите. Думайте граждане пока есть время за кого голосовать. Упомянутые господа растащат страну.