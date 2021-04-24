Рабы должны платить

В Новосибирской области к шестилетней девочке подала иск "Сибирская тепло-энергетическая компания". Энергетики требуют с ребенка 26 тысяч рублей за тепло. Ранее суд освободил ребенка от ответственности, но коммунальщики начислили ей новый долг, пишет "Подъем".

Напомним, долг перешел к девочке по наследству от матери, которой принадлежала доля в квартире родственников. Девочку вызывали в суд, однако в итоге ее перестали считать ответчиком и перенаправили долг ее отцу, который не жил с семьей.

Но после заседания родственникам Полины вручили новую квитанцию на имя девочки, в которой значился новый долг размером в 100 тысяч рублей. При этом коммунальщики даже согласились заключить с семьей договор о рассрочке. "Пусть они приходят к нам в любое время", - заявили в УК.

Это не первый в России случай, когда ответчиком по иску за долги по ЖКХ становится ребенок. В прошлом месяце на Ставрополье суд оштрафовал за долг по "коммуналке" семилетнего ребенка. Решение было принято в отсутствие ответчика, в суде его возраст уточнять не стали.