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Московский листок

На Рублевке подрезали премьера, 6 машин в ДТП

Опубликовано 24.04.2021 в разделе комментариев 0

москва собянин мэр
На Рублевке подрезали премьера, 6 машин в ДТП

На Рублевском шоссе днем 23 апреля случилось крупное ДТП с автомобилем «Аурус Арсенал». Авария произошла возле деревни Жуковка. Столкнулись шесть машин, в том числе рейсовый автобус. Рублево-Успенское шоссе пришлось полностью перекрыть. 

Одним из попавших в ДТП автомобилей был «Аурус Арсенал» c мигалками. Автомобиль двигался в составе колонны премьер-министра Михаила Мишустина. Премьер-министр ехал в одной из машин, но он не пострадал.

***

Тут, в общем, ничьей персональной вины вроде бы и нет, и в аварию кто угодно может угодить, даже премьер-министр.

Вопрос в том, что российская элита продолжает жить на Рублевке, и премьер в том числе, хотя это странное место элитным назвать трудно.

Вы знаете, Рублевское шоссе до чрезвычайности узкое, я бы сказал, вызывающе узкое, позорно узкое.

Ну а когда на этой дороге каждый как минимум Д,Артаньян, то аварии избежать трудно. Мишустин, понятно, круче всех, но ведь и остальные участники ДТП тоже не пальцем деланные…

 А.Б.



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