По медицинским тропам

Губернатор области. — Мы планируем перепланировку поликлиник, чтобы организовать для приема инфекционных больных кабинеты с отдельными входами и выходами. Также речь идет о развитии телемедицины, чтобы дистанционно следить за здоровьем пациентов, о реорганизации лабораторной службы, чтобы создать единый региональный референс-центр, о модернизации стационаров до уровня инфекционных отделений в каждом управленческом округе. Мы собираемся усилить работу по вакцинации населения от инфекционных заболеваний и в целом разработать стандарты личной защиты граждан, коллективов, предприятий, общественных пространств в период распространения инфекций.

Прекрасные помыслы.

Столкнулся с медициной вплотную. Давно не сталкивался, больничный не нужен, с помощью интернета ставим диагноз и лечим, но не всё, да и медицинская квалификация слаба. Слегла жена, да так, что оказалась недвижима чуть не два месяца к ряду. Вот тут и узнал, как это болеть серьезно. Сразу хочу сказать, что столкнулся с отзывчивыми медиками. Первый, по вызову на дом озаботился серьезностью болезни и назначил, как мы уверены, хорошее лечение. Затем, через несколько недель, так же на дому больную посетила по вызову другой медик и прописала продолжить лечение. Что мы и сделали. Выздоровление идет очень медленными темпами, но движется, на радость родным и близким. Нам кажется, что болезнь была спровоцирована последствиями кроновируса, диагноз, которого нам поставлено не было, так как в больницу мы не обращались, лечились сами.

Причина, почему лечились сами - банальна, связанная с поездками по области, сидением или лежанием в очередях приема больных,с отзывами и довольно частым плохим исходом, на примере наших знакомых и родных. Последствия короновируса сказались через пару месяцев после болезни: сердце отказывалось работать. Вот тут мы узнали прелесть оптимизации нашей медицины. Человек совсем не может ходить, даже по квартире, но для продолжения лечения необходимы анализы или, хотя бы, консультация узкого специалиста, которых в нашем небольшом городе почти не осталось. Ни того ни другого. Лежит недвижимый человек, но чтобы взять анализы, надо прийти на прием, получить направление, да еще и сдать анализ строго по графику. При обращении в нашу поликлинику никто, даже зав, не дал совета, как это можно сделать. Не помогла и платная клиника. Нам был дан совет: «Станет лучше, приходите, мы вам поможем. По-другому не получается, так как много всяких проверяющих организаций, которые не позволяют впустую тратить средства». Вот так: к житью, так живи, а на нет и виновных нет. Ни какая страховая медицина не поможет. С грустью вспоминаешь ту советскую медицину, на которой мы поставили крест, и опыт которой осваивается в некоторых странах. Нам повезло, почти через два месяца жена начала подниматься и передвигаться по комнате. Но приключения не кончились. Чтобы попасть на прием, нужен талон. Талонов нет, их совсем нет, их надо ловить в интернете в течении двух трех минут, причем, за две недели до приема. А как эти две недели? А хоть как! Этот вопрос не решается ни в местной медицине, ни в администрации города, ни в местной думе, а при обращении на «верх», рекомендуют спрашивать и требовать на местах. Каждый отвечает за свое. Наверху «цари хорошие, да здесь бояре плохие». С грехом пополам, в основном платно, эти вопросы, по мере выздоровления, стали решаться.

Решил я поискать виноватых и покумекать? Почему это так? Мне кажется, я нашел виновного: это иностранный агент Навальный! Он работает от Госдепа, оттуда ему шлют деньги на всякие вражеские дела, а на медицину он не выделяет. Все тратит между своими сообщниками! Госдеп выделяет только-только, другим не хватает, а больше он не просит. Если бы он просил больше, нам бы хоть что-то и на медицину доставалось. Денег медицина тратит много, только на защиту президента от пандемии, бюджет потратил более шести миллиардов рублей, а страна большая и везде нужны деньги. Даже попасть на прием к президенту, необходимо пройти карантин в две недели, прожить, ну не в плохой же изолированной гостинице, с питанием до трех тысяч рублей в сутки. Навального это совсем не беспокоит. Сейчас он отбывает срок, и голодает на полном гособеспечении, будет ли ему Госдеп, в таком положении, посылать деньги, большой вопрос? Надо как-то самим выкручиваться. Ждем, кому и что посоветуют делать. Пока же, как говорит Венедиктов: «Будем наблюдать».