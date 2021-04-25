Нынешние крики о том, что Зеленский предал своих избирателей, меня удивляют.

Он не мог быть другим – каждый следующий президент хуже предыдущего не в смысле интеллекта.

Янукович, как бы многим не кажется странным, намного умнее «никчемы» Ющенко, а хитрый изворотливый Порошенко был намного умнее своего образа солдафонского демагога.

Но каждый президент все дальше отрывал Украину от России, и в этом логика тезиса, что каждый президент хуже предыдущего.

Многим кажется, что Кучма старался поддерживать с Россией дружбу. Но это так кажется из России. На самом деле именно Кучма провел первую насильственную украинизацию образования, именно при нем количество русских школ сократилось за два-три года в несколько раз.

Именно при Кучме в учебных заведениях начали вводить антироссийский дискурс, как главенствующий, и школьники-студенты 90-х стали первыми борцами на Оранжевом Майдане.

Именно при Кучме Украина начала формироваться не как «вторая Россия», а как анти-Россия.

Роль Ющенко с пропагандой голодоморов и разработанными при нем фальшивками СБУ понятна и очевидна.

Но, как ни странно, Ющенко с его открытой пронатовской и прозападной позицией вызвал ренессанс пророссийского движения.

Русские на Украине встрепенулись, осознали угрозу, были массовые протесты, были победы ПСПУ в регионах, введение региональных языков, блокирование натовских учений и т.д.

И я глубоко убеждена, что Янукович фактически уничтожил пророссийское движение на Украине.

У Свистунова грубо рейдернули партию «Русский Блок», Ивана Симоненко (не путать с Петром Симоненко) отодвинули от руководства партии «Русь», передав ее мутному типу с националистическим прошлым, ПСПУ Витренко компрометировали самым клеветническим образом, приписывая ей связи с Тимошенко и т.д.

При этом, всем теперь широко известно, что самые оголтелые националисты, потом на Евромайдане похоронившие Партию регионов, кормились из кормушки Януковича.

Порошенко официально объявил Россию врагом.

Ну, теперь очередь Зеленского. Ему остается только кинуть Украину в горнило настоящего конфликта с Россией.

Антироссийский курс Украины был логичен и единственно возможен, начиная с Кучмы, поскольку Кучма по примеру Ельцина породил украинский олигархат, а олигархат сразу начал видеть в российском капитале своего конкурента, врага и могильщика.

Госдепу тогда было не до Украины, Россия и Балканы были намного важнее, а в школах уже начали рассказывать про отважных козаков, которые били московских наймитов.

Могло ли все пойти по другому сценарию?

Наверно могло.

Вопреки страхам украинских незалежников, Россия никогда не планировала вернуть Украину в политическое единство.

Не для того российская элита решительно оторвала от себя, как ей казалось, нахлебников и претендентов на нефтегазовый пирог, чтобы опять все возвращать.

Но тогда в России рисовали благостную картинку, что с Украиной можно сосуществовать, как США с Канадой или Германии с Австрией – младший лояльный партнер с минимумом противоречий и конфликтов.

А для этого нужен был глубокий анализ и понимание происходящего. Происки Госдепа, безусловно реальны. Но что могли бы сделать эти плохо говорящие по- русски «специалисты» с печеньками, если бы против них работали настоящие свои понятные и близкие русские?

Без всяких поисков лицемерных союзников и с опорой на настоящих сторонников – простой народ, в котором прочно сидела фраза «Начинается земля, как известно, от Кремля!»

И сейчас Украина могла бы быть настоящей «малой Россией» - отдельной, достаточно богатой, политически устойчивой и союзной.

Но для этого нужна была другая элита – и российская и украинская.