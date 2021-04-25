Лукашенко лихо маневрирует на эшафоте

Если Путин демонстрирует удивительную способность бесконечно обманывать весь мир, особенно цинично японцев и население Донбасса, то Лукашенко обладает не менее удивительной способностью бесконечно обманывать Путина.

Вот и сейчас Лукашенко анонсировал какое-то «самое важное» в жизни решение.

Ждали, что 22 апреля в ходе визита в Москву будет объявлен план объединения стран. Но, ничего объявлено не было. Стороны разошлись после четырех часов переговоров.

Зная президента Беларуси можно предположить, что «самым важным» решением может быть, как объединение с Россией, так и окончательный отказ от него, с последующим братанием с Украиной, Польшей и Литвой. Он, похоже, сам ещё не знает.

Одним словом, Лукашенко не изменяет себе. Даже находясь с петлёй на шее, продолжает лихо маневрировать и закладывать виражи по эшафоту.