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Московский листок

Лукашенко лихо маневрирует на эшафоте

Опубликовано 25.04.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

белоруссия лукашенко
Лукашенко лихо маневрирует на эшафоте

Если Путин демонстрирует удивительную способность бесконечно обманывать весь мир, особенно цинично японцев и население Донбасса, то Лукашенко обладает не менее удивительной способностью бесконечно обманывать Путина.

Вот и сейчас Лукашенко анонсировал какое-то «самое важное» в жизни решение.

Ждали, что 22 апреля в ходе визита в Москву будет объявлен план объединения стран. Но, ничего объявлено не было. Стороны разошлись после четырех часов переговоров.

Зная президента Беларуси можно предположить, что «самым важным» решением может быть, как объединение с Россией, так и окончательный отказ от него, с последующим братанием с Украиной, Польшей и Литвой. Он, похоже, сам ещё не знает.

Одним словом, Лукашенко не изменяет себе. Даже находясь с петлёй на шее, продолжает лихо маневрировать и закладывать виражи по эшафоту.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ой, отстаньте уж от Тов.Лукашенко..
Szanyam... написал 25.04.2021 00:15
Вот что пристали к Тов.Лукашенко, он президент независимого, вполне достаточного европейского государства, руководствуется интересами в первую очередь СВОЕЙ страны, а потом уж собственными, это в отличии от Сказочника из России.
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