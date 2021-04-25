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Московский листок

Зюганов будет, а Рашкин и Левченко нет

Опубликовано 25.04.2021 в разделе комментариев 0

путин зюганов рашкин левченко
Зюганов будет, а Рашкин и Левченко нет

Кандидатуры главы московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина и экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, входивших в состав президиума ЦК КПРФ, не были включены в список для голосования за обновленный состав президиума. 

Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором была запечатлена беседа якобы Рашкина и Левченко. Запечатленные на записи люди обсуждали попытку устроить информационную атаку на зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, для этого, в частности, планировалось использовать тему недвижимости и деклараций.

***

Геннадий Зюганов был переизбран на съезде уж не припоминаю, в который по счету раз.  Что позволило наблюдателям со стороны сказать, что слухи об очередном расколе в компартии - фейк.

Но вот видим - два политика с федеральной известностью не попали в высший орган партии, причем первый секретарь московской организации член президиума как бы по должности. А тут - даже не включен в список для голосования...

Тут какой вопрос - с Левченко я едва знаком, но ничего плохого о нем сказать не могу. Так скажем, я с ним доброжелательно знаком.

С Рашкиным, и это известно, отношения у меня не сложились, и его роль в разгроме московской, питерской и других организаций КПРФ в связи с мифическим "делом неотроцкистов" вполне омерзительна. Хотя лично меня Рашкин не исключал, тут "ничего личного".

Но, что важно - сегодня Рашкин явно более радикален как оппозиционер по сравнению с другими партийными чиновниками КПРФ (политиков там уже давно нет). Он все же популярен и даже харизматичен, во всяком случае по сравнению с другими партийными бонзами. И он возглавляет Московский горком КПРФ накануне выборов в Госдуму!

Как это так получается, что все расколы и скандалы в КПРФ происходят как раз перед выборами, причем именно тогда, когда у компартии появляются неплохие шансы?

То же дело неотроцкистов произошло за 2 месяца до выборов, причем был "выбит" весь избирательный штаб партии. Результат сами посмотрите.

Конечно, сейчас можно было бы и позлорадствовать: "Что, Валера, отлились кошке мышкины слезки?" 

Но злорадствовать не хочется, потому что удар наносится по всей оппозиции - КПРФ при все своих недостатках, все же оппозиционная партия, и вокруг нее концентрируется очень многое. Тот же Левый фронт ориентируется в основном на Рашкина. Немало хороших людей сейчас пойдут на выборы по спискам КПРФ, и именно по спискам московской организации (не надо смотреть косо, меня в этоих списках и близко не будет). Множество активистов, вообще никак не связанных с выборами, сегодня заручается поддержкой со стороны Рашкина - да хоть бы и запрос депутатский, а вещь полезная. 

В общем, руководство КПРФ в своем амплуа - плевать на политику, решаем свои вопросы...

А как бы вот и общие вопросы порешать? Отвлечься от мелких интриг? Замахнуться на что-то большое?

Или никак?..

А.Б.



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