США недовольный Фондом борьбы с коррупцией Навального

23 апреля Алексей Навальный объявил, что добился победы и выходит из голодовки, его письмо об этом стоит процитировать - «могёт» Алексей, слов нет! Он написал:

«Как говорила Алиса из «Страны чудес»: здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.

Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб.

Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать.

Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?».

Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку.

Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.

Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана». У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это.

Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.

Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания.

Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи.

Еще раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу».

Ну, что же, я рад за Алексея и хочу заметить, что в рядах пропутинских ненавистников Навального просто смешно искать то животное, которое бы объявило голодовку во имя идей путина. А тут и вождя хрен сломаешь!

А 16 апреля как-то прошло без комментариев сообщение о том, что прокуратура Москвы подала секретное административное исковое заявление о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, штабов Алексея Навального и его же Фонда защиты прав граждан. Прокуратура, как говорится в её сообщении, провела проверку и пришла типа к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»». Но прокуратура засекретила текст своего иска – военная тайна!

Есть какие-то сомнения в том, что Мосгорсуд признает эти организации Навального экстремистскими?

Недавно я вновь увидел «судью» Мосгорсуда М. Казакова, который 10 лет назад признал АВН экстремистской организацией, имеющей целью распространение экстремистских материалов. Причём, экстремистским был признан единственный материал, в отношении которого несколько авторитетных экспертов, включая Центр специальной техники ФСБ, включая суды, вынесли заключение о том, что в этом материале нет ничего экстремистского. И только одна никому неизвестная дама, назвавшись экспертом-психологом, не предупреждённая о даче ложных заключений, написала бумажку, что видит в этом материале набор преступлений. Никакие ходатайства не помогли, эту бессовестную тварь не вызвали в суд, не допросили и даже не установили её личность. И на основании её бумажки Казаков признал АВН экстремистской организацией.

Уверен, что точно также он признал террористической организацией и «Народное ополчение им. Минина и Пожарского», членов которого сейчас судят военным трибуналом, и которым будет назначено минимум 10 лет без права досрочного освобождения и минимум 15 лет организаторам. А то, что они не совершили ничего террористического, никого не волнует. Судья Казаков их таковыми уже признал!

Так, что будьте уверены, процесс по делу ФБК ещё не начнётся, а «казаковы» уже напишут соответствующее решение о том, что ФБК насильственно меняла основы конституционного строя.

Это понятно, но мне зададут вопрос, а почему я пишу, что это не привычные нам фашисты Кремля, а как бы враги Кремля - американцы - недовольны борьбой с коррупцией в России?

Тут два вопроса – почему США, и почему США не нравится то, что в России идёт хоть какая-то борьба с коррупцией?

Во-первых, ну, а кто ещё? Власти России? А у России есть власть?

Дума – стадо баранов утверждающих, что ни за что в России не отвечают, и их задача нажать на кнопки, когда президент это прикажет. Но президент Путин убит, вместо него несколько артистов, играющих его роль, а кто им пишет сценарии выступлений, и кто приказывает думакам, – не объявляется. Не объявляется даже, какое гражданство имеют эти «творческие работники», заставляющие артистов в роли Путина, то нырять за амфорами, то кататься на «КамАЗ»е.

И я всегда напоминаю, что не хухры-мухры, а депутат Госдумы, полковник запаса и атаман Народно-освободительного движения Евгений Фёдоров об американцах постоянно напоминает:

«Не секрет, что те же законы в Госдуме пишут американцы. Это говорил американский посол в своих докладах, опубликованных в «Викиликс». И это факт. Он просил менять формулировки, сделать текст закона таким, каким он считает нужным. Все крупные законы написаны ими, они же не с воздуха падают. В министерства законы попадают из американской инфраструктуры, их адаптируют наши специалисты на американские гранты».

Да, то, что Фёдоров постоянно говорит о том, что Россией управляют американцы, – это факт, который СМИ России и тот же Навальный замалчивают, хотя Фёдоров даже движение создал, чтобы освободить Россию от этих американцев. Но ведь от замалчивания факта того, что Россия - это колония США, ничего не меняется – это не пресловутый Кремль, это американцы разыгрывают в России все спектакли и дают команду как бы «властям России» как бы под видом сопротивления США совершать преступления против народа России.

Теперь вопрос, а почему пришедшая к власти в США администрация Байдена заинтересована в том, чтобы в России безнаказанно процветала коррупция?

Просто у этого безмозглого старичка во главе США и кукловоды более тупые, а старичок не способен их удержать в рамках здравого смысла, как это делали тот же умный Трамп и даже Обама, понимавшие, что в России должна быть хотя бы видимость независимой борьбы с коррупцией, чтобы тупое российское быдло доверяло Кремлю – типа Кремль во имя борьбы с коррупцией терпит даже Навального.

Нынешние кукловоды Байдена тупо следуют опыту немецких фашистов, а те понимали, почему коррупция туземных властей для колонии так важна. Вот, к примеру, в сентябре 1939 года немцы оккупировали Польшу, и уже 31 октября Геббельс, размышляя о проблемах оккупации, сделал в своих дневниках запись и лично выделил важное: «Поощрять слабость и коррупцию. Так лучше всего управлять покоренным народом».

И понятно, почему нужна коррупция. Ведь честная, не коррумпированная власть будет честной перед народом и обязательно поднимет народ против оккупировавшего врага. А бесчестные мерзавцы будут заняты только своим обогащением, и эти твари никогда даже не дёрнутся против своего хозяина.

И поэтому именно США, под оккупацией которых находятся страны СНГ (кроме Белоруссии), поощряют в России коррупцию, чтобы иметь Россию слабой.

Поэтому и понятно, кто отдал приказ Генпрокурору Краснову, и почему Прокуратура так засуетилась с признанием ФБК экстремистской организацией.

Вы скажете, что эти мои доводы о недовольстве американцев ФБК Навального вас не убеждают? Может быть. Но тогда сами себе ответьте на вопрос, - с чего бы это Краснов по своей инициативе внедрял в России принципы Геббельса? Подсознательно?