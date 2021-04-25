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Московский листок

С территории клуба уводят последний теплоход

Опубликовано 25.04.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

#кюм
С территории клуба уводят последний теплоход

Новые тревожные вести пришли из Московского Клуба Юных Моряков (КЮМ). В настоящее время, 25 апреля, в 9 утра с территории КЮМа планируют увести последний из оставшихся учебных теплоходов — "Сайму".

По официальной версии — теплоход уходит на дефектацию (исследование на предмет выявления дефектов). Отметим, что договор о дефектации был заключён еще в конце прошлого сезона, судно всю зиму отапливалось, так что большую часть работы можно было сделать прямо тут, но этого не произошло. У работников клуба есть опасения, что последний из теплоходов просто хотят увести с глаз подальше, быстренько признать (по результатам дефектации) не подлежащим ремонту, да и попилить на металл.

Мы уже многократно писали об уничтожении Клуба Юных Моряков и речников. Этот клуб был основан в 1957 году при участии известного советского полярника Ивана Дмитриевича Папанина. Ежегодно около 2-х тысяч подростков изучали в клубе теорию и практику морского дела, получали дополнительное профессиональное образование судовых механиков, судовых радистов, судовых электриков. Причём, изучалось всё это не только на суше, но и на море. КЮМу принадлежала эскадра переданных флотом кораблей. Курсанты под руководством педагогов ходили на этих теплоходах до Ленинграда, на Чёрное и Балтийское море, в Болгарию, ГДР. Многие воспитанники клуба впоследствии связали с морем свою жизнь.

Однако цены на землю в Москве высоки и возбуждают у некоторых высокопоставленных личностей определённые порывы. Уничтожение КЮМа началось в 2013 году, после того как Департамент образования Москвы объединил его с центром военно-патриотического воспитания. В первый же год была прекращена навигация на кораблях. На следующий год учебные теплоходы («Ленинград», «Беляков», учебный корабль «УК-5», т.е. все, кроме «Саймы») должны были пройти освидетельствование в речном регистре (данная процедура проводится раз в пять лет). Но их отправили не на соседний судоремонтный завод в Белый городок (расстояние 200 км), где они проходили освидетельствование обычно, а в город Городец (путь по воде около 1000 км). В настоящий момент они там и находятся.

Возмущённым и начавшим обращаться во все инстанции педагогам и родителям удалось спасти корабли от уничтожения. Однако добиться их возвращения и возобновления навигации не удалось. Как не удалось и остановить выживание с работы педагогов. Если на момент начала ликвидационных работ в КЮМе было 44 педагога (ходило около 1000 подростков), то к нынешнему моменту осталось 6 педагогов (и меньше 150 воспитанников). Ну, не очень понравилась детям замена навигации на настоящих кораблях на занятия киберспортом, предложенное им в рамках «патриотической» подготовки.

Летом 2020 года по многочисленным обращениям преподавателей клуба и родителей воспитанников клуба было возбуждено уголовное дело по поводу происходящего с КЮМом. Сменено руководство клуба. Новое руководство, по впечатлениям сотрудников, «имеет желания возродить КЮМ, но не факт, что имеет возможность». Возрождению мешают, как объективные обстоятельства (проблемы, связанные с коронавирусным локдауном), так и интерес к земле КЮМа, который некоторые ребята из департамента образования и центра военно-патриотического воспитания не утратили до сих пор.

Петиция в защиту КЮМ

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
не москвич написал 25.04.2021 08:04
Выходит, некоторые лица имеют "интерес к земле" на которой расположен клуб? Значит, они ее получат-в "рыночном раю" иначе быть не может...
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