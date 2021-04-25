Два съезда, две интриги

Пршелшие в Москве вчерашние два съезда подтвердили, что левое движение стоит перед определенной развилкой и рано или поздно придется делать выбор.

Съезд РКРП кончившийся расколом и покиданием ряда регионов зала съезда, показал кризис с пониманием целей и задач организации потерявшей юридическую регистрацию зонтичной структуры (Рот-Фронт). Это тот случай когда делать вид, что все по прежнему уже невозможно, а куда двигаться дальше неясно.

Съезд КПРФ прошёл довольно успешно. Геннадий Андреевич Зюганов был избран единогласно на новый срок. Но вот, что стоит за этим единогласным голосованием?

Зюганов будет, а Рашкин и Левченко нет

Не секрет, что среди рядовых членов партии (как минимум у части) наблюдается усталость от Зюганова и даже недовольство. Однако благодаря многочисленным демпферам настроение низов (или их части) не достигло съезда, который показал крайне оптимистический результат для руководства КПРФ.

Была на съезде и своя интрига связанная с "бунтом на коленях" даже не против руководства, а против отдельного представителя, который чрезмерно стал усиливаться. Однако, как и любой "бунт на коленях", он завершился ожидаемо.

По сообщениям, Левченко и Рашкин не попали в новый состав Президиума ЦК КПРФ.

Но за всеми этими событиями на съезде, по тихому было принято решение в интересах партийной номенклатуры всех уровней: ограничение приёма в КПРФ и введение кандидатского стажа. Решение которое отрежет самых деятельных и приведет к окукливанию КПРФ.

Несмотря на победные фанфары, съезд так и не ответил на вопрос, что дальше будет с КПРФ, по какой дороге она будет развиваться.