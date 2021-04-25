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Московский листок

Путин опять угостил всех в баре за счет заведения

Опубликовано 25.04.2021 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Путин опять угостил всех в баре за счет заведения

Почти четверть россиян (23%) планировали уйти в отпуск с 4 по 7 мая — накануне Путин объявил эти дни нерабочими с сохранением зарплаты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Работа.ру». Большая часть (37%) планировали остаться дома на майские праздники. Почти столько же россиян (35%) решили, что поедут на дачные участки, 24% — в другой город, а ещё 4% — за границу. В исследовании участвовали 5000 россиян старше 18 лет по всей стране.

***

Как я и писал, а потом говорил - спонтанное и неподготовленное решение Путина "подарить" гражданам несколько дней на майские праздники обернулось проблемами для многих ихз них. Как выяснил опрос - четверть работающих россиян теперь чешут в затылке от такого решения Путина.

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Как видите, вопрос и меня очень волнует, хотя как человек свободной профессии я несколько более свободен со временем. Но та же история - сейчас возвращаюсь в Москву из Крыма, хотя мог там сидеть до 9 мая - как же на Первомай не оказаться в гуще событий.

Перед работающими же гражданами вопрос стоит нешуточный - подарить работодателю те дни, что ранее подарил Путин? Или требовать, судиться, скандалить с непредсказуемыми последствиями?

В общем, неожиданный, как объявление войны, подарок Путина обернулся проблемами. Кстати, и для работодателей тоже - ведь, как метко заметил журналист Филипп Леонтьев, Путин опять угостил всех в баре бесплатной выпивкой - но за счет заведения...

А.Б.



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