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Московский листок

Похитители велосипедов надели форму

Опубликовано 25.04.2021 в разделе комментариев 0

полиция кража преступление
Похитители велосипедов надели форму

В Якутске жильцы дома оставили свои велосипеды без присмотра, а утром обнаружили, что их нет. Когда они изучили записи с камер наблюдения, то увидели, что велосипеды ночью увезли полицейские.

Стражи порядка подумали, что велосипеды были украдены, поэтому забрали их в отделение, объяснили в пресс-службе МВД.

Правоохранители заметили два велосипеда, которые были брошены под крыльцом. Они подумали, что их могли украсть, и увезли в отделение. 

«В связи с участившимися кражами данных видов имущества было принято решение доставить велосипеды в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После обращения через СМИ имущество было передано владельцам», — сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

***

Мне нравятся эти простодушные люди - если велосипед стырила полиция, то она не стырила, а просто взяла под присмотр. Заметим, вернули имущество людям только после обращений в СМИ.

Есть еще много интересных дебютных идей. Например, избиение полицейским считать уроком самообороны. Ведь если бы это был настоящий хулиган, все моглобы кончиться гораздо хуже...

Изнасилования полицейскими тоже можно проводить по линии профилактики правонарушений - женщины получают необходимый опыт контакта с насильником. 

Кстати, у нас цивилизованный рынок угона велосипедов еще очень неразвит. В Европе можно заказать велосипед определенных параметров, и специально для вас его украдут в другой стране ЕС и доставят. Даже сюжет потрясного фильма "Рыцари справедливости" с Микельсеном на этом построен. Но, надеюсь, наши "рыцари справедливости" сыграют свою роль в развитии этого рынка у нас.

А.Б.



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