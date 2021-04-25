Собака-поводырь теперь имеет право на человеческое отношение

Госдума в первом чтении приняла поправки, который упрощают для инвалидов выгул собак-поводырей, «за» проголосовало 380 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было. Хотя, конечно, интересно, где были оставшиеся 120 депутатов, получающих за наш счет очень неплохую зарплату.

Поправки должны защитить права примерно 100 тысяч инвалидов по зрению, пользующихся помощью собак-поводырей. Кстати, до настоящего времени в законодательстве вообще не было слова "собака-поводырь", и они проходили просто как собаки, со всеми привходящими обстоятельствами.

К примеру, слепого человека с собакой запросто могли не пустить в автобус или выгнать из магазина, куда он пришел купить себе еды.

Теперь, согласно закону, права собаки-поводыря несколько расширяются: можно ездить в лифте без намордника и находиться в местах общего пользования.

Слепой теперь имеет право не убирать за своим питомцем - в силу закона, а не просто в силу того, что он - слепой!

Вообще как-то к нашему обществу возникают влопросы. А что, без специального закона не видно, что человек незрячий и собака у него - поводырь? Как можно выгнать слепого из магазина или трамвая?

А еще можно дать слепому пинка - он же не видит. И законом это не обозначено.

А.Б.