Правительство решило отменить прожиточный минимум и МРОТ, чтоб не позориться

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

С этого года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Так, средняя зарплата по стране составляет около 50 тысяч рублей, а медианная — 33 тысячи. Размер МРОТ — 42% от медианной зарплаты.

В общем, понятно, если считать 42 процента от 33 тысяч, то получается позорные 13 860 рублей или, если в долларах, то выходит баксов примерно 180. В Европе, не говоря о США, на такие деньги не живут, даже не выживают.

Но вот пенсия, которую мне начислило государство, еще на тысячу меньше. А есть, у кого еще скромней. Мне вот даже интересно, как они теперь с пенсиями ниже прожиточного минимума?

Понятно, что живи я на такие деньги, то без всякой голодовки вполне сошел бы за обитателя Освенцима или Покровской колонии.

А министрество нашло прекрасный выход - не считать ни прожиточного минимума, ни МРОТа. Ну живут как-то и живут... А кто не живет, тот помирает.