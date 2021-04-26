Собянин решил стимулировать пенсионеров прививаться 1 тысячей рублей, и то купонами

В продолжение поднятой нами темы - жителям Москвы старше 60 лет дадут по 1 тысяче рублей за вакцинацию от COVID-19. С 27 апреля запускается программа поощрения вакцинации для старшего поколения. Москвичи старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1 000 баллов (рублей).

Потратить деньги можно на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, несколько дней назад он обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.

«Благодаря программе „Миллион призов“ мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — написал он в своем блоге.

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Вообще бизнес как-то не сильно расщедрился. В Москве примерно 3 миллиона пенсионеров, и даже если все они кинуться прививаться за "собянинскую тысячу", то расходов всего-то на 3 миллиарда, замеьтим, рублей, а не долларов.

Для сравнения - в Америке каждый человек с доходом менее 75 тыс. долларов в год получит 1400 долларов единовременной помощи. У нас много людей, кто получает 75 тысяч баксов в год? То еасть все, кто получает в месяц меньше 500 тысяч рублей. Кроме депутатов и высших чиновников почти всем пришлось бы платить...

Даже Собянин в 2020 году официально заработал 8,24 млн рублей, то есть вАмерике мог претендовать на помощь государства бедным гражданам.

Так ведь еще деньги даже не бюджетные, а снятые с бизнеса!

А в Америке 50 млрд долларов поступят малому бизнесу и 25 млрд долл. - ресторанам и барам. На 25 млрд долл. компенсируют арендные платежи. То есть не отжимают на помощь бедным, а наоборот - дают. Вот это называется помощью бизнесу. Но это у них, у врагов.

У нас все по-другому, лучше, разумеется.

А.Б.