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Московский листок

Интересно, а что раньше министр просвещения не знал, что в учебниках написано?

Опубликовано 25.04.2021 в разделе комментариев 1

Интересно, а что раньше министр просвещения не знал, что в учебниках написано?

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено провести проверку содержания школьных учебников по истории после замечания президента страны Владимира Путина.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства сообщил, что до сих пор открывает школьные учебники и с удивлением смотрит, что там написано. В частности, отметил Путин, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Интересно, а что раньше министр просвещения не знал, что в учебниках написано?

Страшно подумать, что было бы, если бы Путин упомянул минздрав – а вдруг министр не знает, куда клистир вставляют?

Зато с минобороны все в порядке – во-первых, министр имеет с президентом прямой контакт, а во вторых – точно по военным вопросам плавает.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7905 написал 25.04.2021 20:23
карлик до сих пор открывает школьные учебники?
этот ублюдок еще не освоил даже школьную программу?
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