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Московский листок

Прокуратура потребовала конфисковать у районного прокурора недвижимости на 749 млн рублей

Опубликовано 26.04.2021 в разделе комментариев 0

суд прокуратура
Прокуратура потребовала конфисковать у районного прокурора недвижимости на 749 млн рублей

По данным Генпрокуратуры, гражданин Томбулов, работая в органах прокуратуры и следствия, приобрел недвижимость на сумму 749 млн руб. СК обвинил экс-чиновника в получении взятки, мошенничестве и вымогательстве в особо крупном размере.

Генпрокуратура установила, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости, в том числе квартиры, жилые дома и земельные участки, стоимостью 749 млн руб. Совокупный доход семьи чиновника при этом составил 12 млн руб., говорится в сообщении.

***

Тут что важно - дело пошло в суд, и уже тот будет скрупулезно устанавливать, был ли в каждом из действий бывшего прокурора состав предступления, и по какой статье. И вполне возможно, ничего "такого" не обнаружит.

Хотя есть ряд стран, в которых сам факт наличия у чиновника имущества на сумму, 30-40 раз превышающую его легальные доходы, является составом преступления.

Вот только наша Госдума созыв за созывом проваливает закон о контроле над расходами чиновников.

Вот это то немногое, что важно - когда вы в сентябре будете голосовать за того или иного "властителя дум", поинтересуйтесь его позицией по контролю над расходами.

А.Б.



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