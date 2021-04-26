Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Многие юные россияне, прошу вас, не соприкасайтесь воочию с эпохальными событиями!

Опубликовано 26.04.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

война ветераны
Многие юные россияне, прошу вас, не соприкасайтесь воочию с эпохальными событиями!

День Победы приближается. А с ним — вал пафосных, безграмотных и попросту дурацких текстов. Вот, к примеру, из анонса выставки: 

«Память духа — такая же важная составляющая исторической памяти, как и память рассудка (память о фактических событиях). А без памяти сердца мы никогда не поймём, чем жило, как смогло выстоять в нечеловеческих условиях поколение победителей».

Память духа, память рассудка, историческая память, память о фактических событиях и память сердца! Это, как говаривал господин Голохвастов, «очень и очень»! 

И еще: «Для многих юных россиян выставка поможет воочию соприкоснуться с эпохальными историческими событиями, которые пережили их предки, даст возможность лучше узнать о том, насколько ценным является сохранение семейных реликвий, традиций, исторической памяти».

Многие юные россияне, прошу вас, не соприкасайтесь воочию с эпохальными событиями! Лучше просто читайте хорошие книги, в том числе о войне. Заодно грамотнее станете.

От редакции: Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено провести проверку содержания школьных учебников по истории после замечания президента страны Владимира Путина.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства сообщил, что до сих пор открывает школьные учебники и с удивлением смотрит, что там написано. В частности, отметил Путин, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Интересно, а что раньше министр просвещения не знал, что в учебниках написано?

Страшно подумать, что было бы, если бы Путин упомянул минздрав – а вдруг министр не знает, куда клистир вставляют?

Зато с минобороны все в порядке – во-первых, министр имеет с президентом прямой контакт, а во вторых – точно по военным вопросам плавает.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Шойгу - конопляный наркобарон Тувы
Швайбович Виктор написал 26.04.2021 00:19
У министра обороны Шойгу вообще никакого военного образования. После вуза он должен был отслужить год, но закосил. Зато в родной Туве у него плантации конопли, которые он каждый год(!)возит смотреть Путина. А пару лет назад они взяли с собой дир. ФСБ Бортникова - чтобы охранял более лучше.
Не сексом же они там на пару занимаются.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Главтема: КПРФ ослабляет столичный горком. Путин опять угостил всех в баре за счет заведения. Клуб юных моряков Москве не нужен. Собака тоже имеет право.
Главтема: КПРФ ослабляет столичный горком. Путин о...
25.04.2021
Путин опять угостил всех в баре за счет заведения
Путин опять угостил всех в баре за счет заведения
25.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Многие юные россияне, прошу вас, не соприкасайтесь воочию с эпохальными событиями! (1)
Правительство решило отменить прожиточный минимум и МРОТ, чтоб не позориться (0)
Прокуратура потребовала конфисковать у районного прокурора недвижимости на 749 млн рублей (0)
Собянин решил стимулировать пенсионеров прививаться 1 тысячей рублей, и то купонами (1)
Главтема: КПРФ ослабляет столичный горком. Путин опять угостил всех в баре за счет заведения. Клуб юных моряков Москве не нужен. Собака тоже имеет право. (0)
Интересно, а что раньше министр просвещения не знал, что в учебниках написано? (2)
Собака-поводырь теперь имеет право на человеческое отношение (3)
Похитители велосипедов надели форму (1)
Путин опять угостил всех в баре за счет заведения (6)
С территории клуба уводят последний теплоход (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Из истории просвещенного Запада: англичане массово спаривали дешевых ирландских рабынь с дорогими аф
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как не дать себя убить оптимизаторам. Профессиональные схемы профилактики, лечения и реабилитации
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Интеграция или война? Эксперты оценили молчание и намеки о Донбассе в послании Путина
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Волынка с нормандским форматом будет продолжаться, пока Киев не начнет диалог с ЛДНР
Михаил Делягин Михаил Делягин: Похоже, в Давосе Греф дал понять, что считает Сбербанк не заслуживающим доверия и не понимающим см
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss