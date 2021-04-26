День Победы приближается. А с ним — вал пафосных, безграмотных и попросту дурацких текстов. Вот, к примеру, из анонса выставки:

«Память духа — такая же важная составляющая исторической памяти, как и память рассудка (память о фактических событиях). А без памяти сердца мы никогда не поймём, чем жило, как смогло выстоять в нечеловеческих условиях поколение победителей».

Память духа, память рассудка, историческая память, память о фактических событиях и память сердца! Это, как говаривал господин Голохвастов, «очень и очень»!

И еще: «Для многих юных россиян выставка поможет воочию соприкоснуться с эпохальными историческими событиями, которые пережили их предки, даст возможность лучше узнать о том, насколько ценным является сохранение семейных реликвий, традиций, исторической памяти».

Многие юные россияне, прошу вас, не соприкасайтесь воочию с эпохальными событиями! Лучше просто читайте хорошие книги, в том числе о войне. Заодно грамотнее станете.

От редакции: Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено провести проверку содержания школьных учебников по истории после замечания президента страны Владимира Путина.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства сообщил, что до сих пор открывает школьные учебники и с удивлением смотрит, что там написано. В частности, отметил Путин, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Интересно, а что раньше министр просвещения не знал, что в учебниках написано?

Страшно подумать, что было бы, если бы Путин упомянул минздрав – а вдруг министр не знает, куда клистир вставляют?

Зато с минобороны все в порядке – во-первых, министр имеет с президентом прямой контакт, а во вторых – точно по военным вопросам плавает.

А.Б.