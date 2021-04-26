Суд приостановил деятельность ФБК и штабов Навального

Мосгорсуд приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией, "Штабов Навального", а также Фонда по защите прав граждан (признаны в РФ НКО-иноагентами) до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Об этом заявил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы этих организаций.

"Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга одобрил ходатайство столичной прокуратуры и приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов политика Алексея Навального до решения по иску об экстремизме", - цитирует ТАСС адвоката.

Ранее сегодня, 26 апреля, в Мосгорсуде началась досудебная подготовка по иску прокуратуры, заседание по делу проводилось в закрытом режиме. В решении прокуратуры отмечается, что на сайтах и в социальных сетях данных организации размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях. Фотографию решения суда господин Жданов опубликовал в Twitter. "Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование", - отметил он.

Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального (внесены в реестр иноагентов) экстремистскими организациями. Проверка организаций проводилась по требованию Генеральной прокуратуры России. По версии ведомства, соратники Навального хотят «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Материалы иска были засекречены.