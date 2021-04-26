Большинство работодателей не поддержало решение Путина о нерабочих днях в мае

Больше половины российских работодателей не поддержало решение президента Владимира Путина о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter. В экспресс-опросе участвовало порядка 200 представителей работодателей.

" 38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом", - отмечают авторы исследования.

При этом более половины (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. "Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%", - отмечают эксперты.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить дни между майскими праздниками нерабочими. Она предложила сделать их непрерывными из-за коронавируса. По словам руководителя Роспотребнадзора, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы, что создает определенные риски. По мнению Поповой, непрерывные майские праздники позволят сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Первым рабочим днем станет 11 мая.