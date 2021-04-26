Депутаты попросили Собянина назвать улицу или площадь в Москве в честь Лужкова

Более 30 депутатов Государственной думы от фракций "Единая Россия", КПФР и "Справедливая Россия" направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из столичных улиц или площадей имени бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В адрес депутатов поступают "многочисленные обращения граждан и общественных организаций" об увековечивании имени Лужкова, говорится в тексте ходатайства. "Невозможно перечислить все значимые и судьбоносные для г. Москвы проекты, реализованные по инициативе и под руководством Ю.М. Лужкова".

"Во многом именно его организаторские таланты, профессиональные и личные качества позволили преломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить стабильное и поступательное развитие столичного региона", - отмечается в письме.

"Особое внимание Ю.М. Лужков уделял мерам социальной поддержки населения. В г.Москве впервые в новейшей истории началось обеспечение жильем очередников, были введены ежемесячные доплаты к пенсиям и бесплатный проезд пенсионеров в пассажирском транспорте. Невозможно переоценить роль Ю.М. Лужкова и в вопросе поддержки соотечественников в Крыму и г. Севастополе", - отмечают депутаты.

Это решение "не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений", считает Хинштейн.