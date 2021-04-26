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Московский листок

Три четвери россиян оказались недовольны своей зарплатой

Опубликовано 26.04.2021 в разделе комментариев 0

нищета зарплата статистика
Три четвери россиян оказались недовольны своей зарплатой

Три четверти россиян недовольны своей нынешней зарплатой и хотели бы зарабатывать больше. Ее уровень устраивает лишь 11% участников опроса, показали данные исследования банка "Открытие". Больше всего таких людей в Москве и Московской области, меньше — на Дальнем Востоке, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Больше трети респондентов (38%) считает необходимым для нормальной жизни ежемесячный доход в размере 50-80 тыс. рублей. 28% опрошенных хотели бы зарабатывать 80 000-120 000 руб., 15% — от 120 000 до 200 000 руб., 9% — более 200 000 руб. Только 11% россиян для достойной жизни хватило бы зарплаты менее 50 000 руб.

Для решения своих финансовых проблем 70% опрошенных готовы искать подработку, 10% ее уже нашли. Еще 10% не могут себе ее позволить, так как слишком сильно устают на основной работе и не имеют возможности трудиться сверх нее.

Исследование также показало, что 70% россиян в настоящее время имеют постоянную работу. Наибольший процент трудоустроенных в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименьший — на Северном Кавказе и Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы есть у 8% опрошенных, причем на Северном Кавказе эта доля увеличивается до 15%.

 



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