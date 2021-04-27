Числа к коронавирусному ужасу

В Европе

Совсем недавно цитировал высказывание академика и Нобелевского лауреата, И. Павлова, об уме интеллигенции: «Мы оперируем насквозь общими положениями, мы не хотим знаться ни с мерой, ни с числом».

Не помогло.

Посему, надо думать, с моей стороны будет невежливым отмолчаться на короткую реплику моего оппонента из Италии, доктора медицинских наук Сигизмунда Миронина, имеющего высокий индекс Хирша. Тем более, что Миронин прямо адресовал реплику мне, правда, написав обо мне завуалированно: «некоторые КОВИД диссиденты стали отрицать наличие КОВИДа именно после того, как им переболели и получили осложнение на мозг», - но мы же понимаем, у кого мозг получил осложнение после КОВИДа. Не так ли?

Заметка Миронина короткая, посему я её процитирую полностью, чтобы вы её не искали:

«После того, как больше года прошло после начала КОВИД пандемии практически все неясные вопросы сняты.

1. Вирус выделен и миллионы исследований с антителами, и гибридизацией нуклеиновых кислот доказали более, чем на 100%, что это один и тот же вирус. Более 6 лабораторий в мире полностью реконструировали с очень высоким разрешением сам вирус, его белки и те изменения, которые он вызывает в клетке.

2. Стало ясно, что имеется только 2 выхода: переболеть или вакцинироваться. Другого не дано. Спастись не удастся. В первом случае возможна смерть и долгие осложнения даже после легкого течения болезни - у меня десятки друзей переболели в легкой форме и до сих пор не могут оправиться: одышка ментальные проблемы. Во втором случае - небольшая температура и слабость на один день. Кстати, некоторые КОВИД диссиденты стали отрицать наличие КОВИДа именно после того, как им переболели и получили осложнение на мозг. Вместе с недообразованностью - они ни разу не прочитали ни одной биологической статьи на английском языке — это привело их к отрицанию КОВИДа на основе неких постулатов 19 века. Кстати, Гундаров выделение вируса не отрицает.

3. КОВИД имеет очень характерный симптомо-комплекс и не требует верификации с помощью ПСР теста. Это проблемы с обонянием, матовое стекло на КТ, гиалиновые мембраны, чувствительность к дексаметазону... Требование российских властей делать вскрытие умерших от КОВИДа - очередная глупость, приведшая к ненужным смертям патанатомов и их уходу из профессии.

4. Россия резко занизила смертность от КОВИДа. По общей избыточной смертности за 2020 год (0.22%) она лидирует или находится на одном из первых мест в Европе, да и в мире. За 2020 год избыточно умерло 324 тысячи по данным властей или 500 тысяч по данным независимых подсчетов. Хотя российские власти дали всего 98 тыс. смертей от Ковида, но, на самом деле, подавляющая часть российской смертности была замаскирована диагнозом коморбид. Об этом проговорилась сама Голикова.

5. Швеция за свое упрямство заплатила (сравнивая с соседними странами) более 7 тысячами избыточных смертей, хотя жители севера Европы болели обычно в более легкой форме, чем с юга Европы.

6. Четыре страны скоро победят Ковид. Россия, где более 50% переболели Ковидом, судя по наличию антител у 50%, Израиль, Англия и США, где уже почти (вспомним «великого» Трампа, так любимого КОВИД-диссидентами) все вакцинированы.

7. Стали понятны пути заражения: без маски, в скоплении людей и через школу.

8. При правильном ношении (бронежилет тоже не спасает, если его на бедре носить) маски позволяют предупредить заражение - мой собственный опыт и др. и масса других историй из России.

9. Стало ясно, почему от Ковида погибают в основном старые люди – у них больше рецепторов к Ковиду на клетках легких (https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.005).

10. Также понятно, почему жители Северных стран болеют легче, чем южане, - у них в стенках воздухоносных путей больше плазматических клеток, которые синтезируют антитела из группы ИгА, которые (и только они) могут потом секретироваться в просвет дыхательных путей и блокировать вирус. Если возникнет проблема верификации новости, готов ответить на вопросы (mironaaa@yandex.ru)».

Все эти «ясные» ответы на неясные вопросы комментировать не буду из-за их бросающейся в глаза «ясности», но поскольку Миронин уверен, что коронавирус выделен, то ему надо срочно писать об этом на сайт Самуэля Эккерта - https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/. Писать, чтобы получить миллион евро всего лишь за адрес любой статьи, в которой рассказывается, что вирус выделен. И Сигизмунду Миронину даже миллиона адресов не надо Эккерту посылать – одного хватит. А то ведь этот Эккерт безуспешно предлагает и предлагает этот миллион евро Кристиану Дростену, директору института вирусологии берлинского университетского комплекса больниц Шарите, одному из главных коронавирусных аферистов Германии, а тот не отвечает! Не хочет этот Дростен, видите ли, выглядеть дураком и мерзавцем! Ишь какой!

А Миронину без разницы – он не Дростен - у него «миллионы доказательств». Ну так надо к этим миллионам добавить и миллион евро! «Не зевай Фомка, на то и ярмарка!».

Ну и ещё о рассказе Миронова о безмасочном ужасе в Швеции и о лёгкой форме коронавируса в северных странах по сравнению с южными.

А кроме бла-бла-бла есть какие-то научные подтверждения этому утверждению? И что будет, если это бла-бла-бла числами проверить?

Да, за 2020 год общее число умерших в как бы безмасочной, но северной Швеции 9,39 на 1000 жителей, и это, конечно, ниже чем в тёплой Италии с её намордниками и научными консультантами, обеспечившими под южным солнцем 12,4 умерших на 1000 жителей. Но дело в том, что смертность в Швеции ниже и чем в ходивших весь год в намордниках соседних Дании и Финляндии, в которой этот коэффициент равен 9,9 умерших на 1000 жителей, и ниже, чем в находящейся на той же широте Шотландии – 11,7 умерших на 1000 жителей.

Поэтому крики из Италии, в которой смертность на четверть выше, нежели в Швеции: «Всем надеть намордники, а то помрёте!», - как-то не сильно убедительны, видимо, кричать надо громче и добавлять: «porca madonna!».

Во второй части мне придётся заняться сегодняшним днём, посему напоследок сравню за первые 20 дней апреля ещё и показатели собственно этого ОРВИ под названием COVID-19 в расчёте на сутки и 10 тысяч жителей. В Италии в это период в среднем в сутки заражались 2,47 человека на 10 тысяч жителей и 0,068 списывалось на смерть от коронавируса, а в Швеции в сутки хотя и заражались 5,36 человека на 10 тысяч жителей - более, чем в 2 раза больше, - но умирало всего 0,017 – в ЧЕТЫРЕ раза меньше, чем в Италии с её намордниками и гениями вирусологии по индексу Хирша!

Ношение намордников для здоровья так просто не проходит!

В Азии

Но COVID-19 – это афера и, соответственно, бизнес, а бизнес есть бизнес, посему вопят не только в Италии, - запугивают дебилов все, кто может. Вот на развлекательном сайте fishki.net со ссылками на какие-то life.ru, tengrinews.kz и meduza.io с большим количеством фотографий статья «Настоящая катастрофа с ковидом разразилась в Индии», главный смысл которой в следующем:

«В стране установлен мировой антирекорд по количеству заболевших в день. Не хватает коек в больницах, нет кислорода, морги переполнены, трупы десятками сжигают на улицах.

Пока Россия и некоторые другие страны отходят от пандемии, в Индии произошел небывалый всплеск заболеваемости - вчера было зафиксировано более 314 тысяч зараженных в сутки (общее количество больных ковидом - 15 930 965 человек). Это мировой рекорд - такого не было даже в во время первой волны пандемии. Больницы переполнены. На одной койке размещают по двое-трое пациентов

Многих заболевших попросту не забирают в больницы и просят переболеть дома, а те больные, которые самостоятельно добрались до клиники, вынуждены ждать в очереди на парковке. Семьи госпитализированных часами ждут новостей о состоянии родственников - в больницы их не пускают из-за тесноты и опасности заражения. И это при том, что клиники довольно халатно относятся к больничным отходам, выбрасывая их прямо на улицу, где ветер разносит их по городу. В больницах катастрофически не хватает кислорода - пациенты получают его только по 6-10 часов в сутки. В одной из клиник закончился кислород и его подача в аппараты ИВЛ прекратилась на полчаса. За эти 30 минут умерло 22 человека. life.ru Врачи в соцсетях умоляют здоровых людей оставаться дома, носить маски и вакцинироваться, потому что система здравоохранения уже попросту не справляется. Переполненные морги уже не в состоянии принимать новые тела. Волонтерам приходится сжигать трупы прямо на улицах. Всплеск заболеваемости в Индии связывают с проведением массовых митингов перед местными выборами и разрешением устроить фестиваль Кумбха Мела, который проходит священном городе Хардваре на берегу Ганга. Ожидается, что на массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела, к концу апреля приедут 150 миллионов человек. Кроме того, в стране открыты рынки, торговые центры и разрешено проведение больших свадеб. «Мы никогда не думали, что вторая волна ударит по нам так сильно. Самодовольство привело к непредвиденной нехватке лекарств, предметов медицинского назначения и больничных коек», - рассказала основательница биотехнологической компании Biocon Limited и Biocon Biologics Limited Киран Мазумдар-Шоу».

Но если мы вспомним арифметику и подсчитаем результаты весенней 2021 года эпидемии ОРВИ, названной эпидемией коронавируса, то за первые 20 дней апреля 2021 года (о которых вопят в статье), в расчёте на сутки и на 10 тысяч жителей в Индии заражались 1,228 человек и 0,0071 умерших списывалось на смерть от коронавируса. А в России (которая как бы «отходит от пандемии») в среднем в сутки заражались 0,592 человека на 10 тысяч жителей - в 2 раза меньше, но списывалось на смерть от коронавируса 0,0256 умерших – более, чем в ТРИ раза больше, чем в Индии!

Так, что вы про Индию вопите-то? Вы про Россию начинайте истошно завывать!

Кстати, коэффициент смертности в Индии в 2020 году был 7,3 умерших на 1000 жителей в год – даже ниже, чем, скажем, в 2013, и если считать, что без этой эпидемии COVID-19 в Индии никто бы не умер от ОРВИ, и если считать, что по году смертность в Индии была такой же максимальной, как и в апреле 2021 года, то списанная на COVID-19 смертность к годовой смертности добавила бы всего 3,2%.

А в России в 2020 году смертность (число смертей в расчете на 1000 населения) выросла на 17,9% — с 12,3 до 14,5 случая, - именно это следует из данных Росстата. Кто не понял – смертность в России не только выше, чем в Швеции, но и в два раза выше, нежели в Индии!

По сравнению с индусами, бедные россиянцы в намордниках дохнут как мухи.

Оно как бы и понятно: Индия цивилизованная страна, а Россия колония, в которой элите трусливых туземцев по уму только работа охранниками в супермаркетах и блогерами. Куда уж этим дебилам анализировать ситуацию с сезонным ОРВИ! Посему и результаты такие.

Ну и Миронину стоит купить глобус, чтобы убедиться, что Индия расположена гораздо южнее Италии, и по его утверждениям показатели сезонного ОРВИ под названием COVID-19 в Италии должны быть значительно ниже, нежели в Индии. Однако намордники и вирусологи им. Хирша сделали своё дело, посему и в настоящее время даже заболеваемость в Италии в два раза выше, нежели в Индии, а смертность «от ковида» вообще почти в 10 раз выше!

Вот такие у нас учёные. С высоким индексом Хирша.

Но в данном случае просто ужасает, насколько организованно и без счёта тратятся деньги на организацию этой паники COVID-19! Одно спасает – аферисты, как собаки Павлова, - оперируют «насквозь общими положениями» и не хотят «знаться ни с мерой, ни с числом».

P.S.: Детали расчётов:

В Италии:

На 21 апреля в Италии заразилось коронавирусом 3904899 человек., умерло от коронавируса 117997, на 1 апреля заразилось 3607083, разница 297 816. Умерло на 1 апреля 109847, разница 8150. Население - 60 172 000 суточная заболеваемость коронавирусом за 20 дней апреля в расчёте на 10 тысяч населения – 2,47, смертность – 0,068.

Умерло в Италии в 2020 году - 746 146 человек или на 1000 населения - 12,4 умерших. https://media-polesye.by/news/smertnost-v-italii-v-2020-godu-byla-samoj-vysokoj-so-vremen-vtoroj-mirovoj-vojny/

В Швеции:

На 21 апреля В Швеции заразилось 924340 человек, умерло от коронавируса 13863, на 1 апреля заразившихся 813191, умерших – 13498, разница: заразившихся 111239, умерших 365. Население - 10 380 491 человек, за 20 дней апреля в расчёте на сутки и на 10 тысяч населения заражались – 5,36, умерло 0,017. Смертность за 2020 на 1000 население - 9,39 https://antiscientism.livejournal.com/63293.html.

Смертность в Дании за 2020 на 1000 население - 9,9 https://knoema.ru/atlas/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.

Смертность в Финляндии https://knoema.ru/atlas/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Смертность в Шотландии в 2020 году - https://ru.qaz.wiki/wiki/Demography_of_Scotland#Birth_and_mortality

В Индии:

На 21 апреля 15616130 заболевших крорнавирусом и 182553 умерших.

На 1 апреля 12221665 заболевших 162927 умерших.

Добавилось 3 394 465 и 19 626.

Население Индии 1 381 790 000 чел

В сутки на 10 тысяч заболевших 1,228 и 0,0071 умерший или за 365 дней 2,5915 или на 1000 населения - 0,23 умерших при обычной смертности 7,3 смертей 1000 населения.

В России:

На 21 апреля 4727125 заболевших и 106706 умерших.

На 1 апреля 4554264 заболевших и 99233 умерших.

Добавилось 172 861 заболевших 7 473 умерших

Численность России 145 975 300.

В сутки на 10 тысяч заболевших 0,592 и 0,0256 умерший.