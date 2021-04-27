Мирное решение не в нашу пользу

Министр обороны Российской Федерации возможно по согласованию с Верховным отдал приказ группировкам войск находящихся на учениях поблизости от границ в с Украиной вернуться в районе постоянной дислокации до 1 - го мая. Я служил три года в Советской армии в шестидесятые годы и теперь трудно оценивать решения принимаемые Министром и Верховным.

Германия и другие руководители стран Европейского Союза требовали от руководства России отвести войска от границ с Украиной. Теперь Запад будет говорить, что руководство России выполнило требование Европейского Союза и отводит войска. Мы проиграли и довольно значительно. Надо было молча оставить войска у границы с Украиной и начать обустраивать их на длительное пребывание. Вот тогда бы Западные руководители зачесали затылки и поубавили бы свой пыл против России. А сейчас они могут усилить давление на Россию.

Тем более генерал В.Соболев не очень хорошо охарактеризовал положение армии. "Разрушена система управления вооружёнными силами. Штабы сокращены в 10 раз. Разрушена организационно - штатная структура. Ликвидированы военные округа. Уничтожена основа для ведения военных действий - мобилизационная готовность. Полностью разрушены системы тылового и технического обеспечения". В период военных действий вряд ли аутсорсинг справится с обязанностями тылового обеспечения войск. Оптимизация не обошла и армию. И всё дело в том, что ни в одном министерстве не хватает средств. Средств хватает только у олигархов, чиновников, депутатов. Там текут миллионы и даже миллиарды и при этом ранее власть на это не обращало внимание. И вот теперь обратило. Президент даёт указание правительству разработать меры по наращиванию инвестиций нашими богачами. Не думаю, что это требование будет выполнено, как и все предыдущие. Ранее президент два раза объявлял амнистию капиталу, но никто на это не клюнул. Своя рубашка ближе к телу. Олигархи, чиновники, некоторые депутаты вывели за пределы страны миллиарды и за это очевидно с некоторыми чиновниками рассчитались. Вряд ли найдётся бизнесмен, который согласится вернуть награбленное. Все эти миллиарды ворованные и вернуть значит сесть. Более того генерал доложил, что только за 2012 год страну покинуло - 14 000 учёных. В 2020 году - 70 000. Откуда взял такие цифры понять трудно. Однако то, что из страны бегут умные люди ни для кого не секрет. Да и власть на это вообще не обращает внимание. Можно с уверенностью утверждать, что Россия пока живёт за счёт наработках учёными в Советском Союзе.

Читая высказывания генерала В.Соболева вспомнил заявление "Совета Общероссийского офицерского Собрания" от 28 января 2021 года. И вот с чего началось это Собрание. "В своих Решениях 2018 - 2020 гг. "Общероссийское офицерское Собрание" констатирует, что наша страна подошла к последней черте, когда речь идёт уже о физическом выживании большинства населения России, существовании самого государства". Сказано честно и справедливо. В заявлении Собрание публикует 14 пунктов, которые при выполнении поставят страну в одно из развитых государств мира. Однако на трёхстраничном тексте заседания нет ни одной фамилии. Кто председатель Собрания и к кому они обращаются. Однако Геннадий Андреевич вспоминал об этом Собрании и говорил, что председательствовал генерал В.Соболев. И где они сейчас и чем заняты? Из текста можно понять, что большинство из присутствующих бывшие коммунисты Советского Союза. Без партии тогда нельзя было стать офицером и большинство вступало в партию сознательно и порядка было больше. Советские офицеры за исключением тех кто носил самые большие звёзды беспрекословно выполняли приказы старших. У них и в мыслях не было ослушаться, то есть осмыслить приказ. Вот поэтому так просто Ельцин расстрелял Советскую власть. Предали государство и народ большие звёзды.

Так кто же будет выполнять, то что было заявлено "Советом Общероссийского офицерского Собрания" в январе текущего года? Будет ли реакция Верховного Главнокомандующего и Министра обороны на высказывания генерала В.Соболева? Очевидно Западные военные и США возьмут на заметку то, о чём говорил наш генерал.

Получается всё то что заявляло Собрание и то, что говорит генерал - это выстрел в пустоту. Точно так же как и в докладе Геннадия Андреевича XVIII съезду КПРФ. Коммунисты военные и гражданские с нынешним лидером исчерпали себя и должны уйти в никуда. О них и вспоминать то не хочется, одна болтовня. Посмотрим, что решит съезд.

А всё дело упирается в халявную жизнь. Чиновники, депутаты отчитались декларациями. Никто их не спрашивает откуда приработок больше чем зарплата? Вот Жириновский за прошлый год заработал 39 миллионов и 39 тысяч рублей. Выходи по 3 миллиона в месяц. Очевидно приработок больше чем зарплата от 14 квартир, которые Жириновский сдаёт. Его однажды спросили на какие средства приобретены квартиры? Помните, что он ответил? Да это было в девяностые тогда это делалось просто и заулыбавшись замолчал. Проверить бы надо было, но он же депутат. Зюганов - 7,58 миллионов рублей. В месяц выходить чуть больше 600 тысяч рублей. Не плохо, правда, по отношению рабочих. Будут они служить народу? Да никогда, их задача сохранить этот режим до конца дней свои. А за это время они обеспечат своих родственников. Средний доход депутатов Госдумы превышает доход среднего россиянина в 512 раз. Было такое в Советском Союзе? Никогда, но мы ведь согласны с действиями власти. Поэтому и смертность растёт как цены и тарифы. Зарплата чиновников превышает зарплату рабочих в тысячу раз, но и на это мы не обращаем внимание.

Возможно у некоторых не знаковых чиновников в связи с кризисом падает зарплата. Такого не может быть и вот они уже несут премьеру предложения для наполнения бюджета и их кармана. Например, председатель союза потребителей П.Шелищ, есть такая контора, предлагает ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию, 100 киловатт на человека в месяц, а на большее и больший тариф. Каждый даже плюгавый чиновник ставит народ, как лошадь в стоило. Везде тарифы, везде запред, но никто не говорит о зарплате тех, кого коснётся прогрессивная шкала. А зачем нужен союз потребителей и кто о нём знал?

Когда речь заходит о бюджете президент, да и чиновники говорят, что можно занимать так как государственный долг по отношению других стран в России минимальный. А вот депутат на заседании думы говорил, что банк не запретил вхождение в банковскую систему иностранцев, которые освоившись в Росси поднимают ставки. Бизнесмены берут кредиты в зарубежных банках, так как там процент значительно меньше и вот на сегодня таких долгов уже на 470 миллиардов долларов. Помните двухтысячные годы, когда пришлось отдавать долги Парижскому клубу и другим. Сейчас потребуется вернуть эти миллиарды и снова как и раньше отдавать будут из бюджета страны. Власть дурит народ на всех рубежах, а мы не удосуживаемся проверить и в результате оказываемся в нищете. А вдруг действительно война не глобальная а как с Грузией. Миллиарды не известно за что ушли в Сирию, оставшиеся будут потрачены на локальную и всё за счёт народа. А мы и теперь будем продвигать партию власти. Вот старушки и старички говорят, что голосуем за В.Путина потому что нет войны. А кто сказал, что нет. Воюем в марта 2011 года, теряем людей и материальные ценности.