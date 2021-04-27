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Московский листок

Подарок Путина решили забрать обратно

Опубликовано 27.04.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Подарок Путина решили забрать обратно

Органы власти, организации и работодатели самостоятельно будут определять режим работы с 4 по 7 мая, сообщает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как заявила Голикова на брифинге в понедельник, организации в соответствии с указом президента сами будут определять, сколько сотрудников должны будут работать в этот период, включая "организацию работы дистанционно".

***

Вот же интересно как: президент своим указом дарит народу 4 дня, а вице-премьер толкует это как пожелание - работодатели могут дать вам выходные, а могут и заставить работать. На усмотрение.

Интересно, у нас президент кто? Путин или уже Голикова?

Конечно, решение Путина подарить народу майские каникулы было плохо продуманным и производит впечатление спонтанного. К примеру, где-то запланиррованы на эти дни неотложные работы, где-то просто посыплдется производственный цикл, сорвутся поставки и так далее.

Но разве подарки, пусть и нелепые, обратно забирают?

А так мы и без Голиковой знаем. что в общие выходные все равно кто-то работает: скорая, полиция, санитехники разные. Но за работу в выходной полагается компенсация, а тут выходит, что по решению начальства кто-то будет работать как обычно, как будто это обычный день.

Это вообще как?

А.Б.



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