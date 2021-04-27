Коррупция и безнаказанность - главные черты путинской России!

Очередная порция кандидатов на «посадку» была отправлена в суд во Владивостоке в рамках расследования уголовного дела. Показания в суде должны подтвердить более пятидесяти свидетелей по уголовному делу, которые хотя бы когда-то по работе с Виктором Милушем и другими ответственными лицами из ПАО «ДЭК», ПАО РАО ЭС Востока или ПАО «Рус Гидро».

На этот раз речь идет об избирательной компании В.В. Миклушевского и о 30 млн. потраченных рублей.

В числе тех, кто будет давать показания, бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко, нынешний руководитель спорткомплекса «Динамо» Эдуард Сандлер и бывший вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. И еще с десяток представителей пиар-агентств, обнальщиков и членов спортивных ассоциации (ММА, баскетбол, фитнес и бодибилдинг, пауэрлифтинг и т.п.). Криминальный механизм (по версии следствия) работал безотказно: на счета спортивных общественных организаций заходили деньги, откуда они уже обналичивались и отдавались «доверенным лицам» для передачи в Москву.

Наиболее интересны в этом случае показания Александра Костенко. «Зубр» приморской политики утверждает, что в 2014 году губернатор Миклушевский потребовал от него найти деньги на избирательную кампанию. Сумма была относительно небольшой – 30 миллионов рублей. Не мудрствуя лукаво, деньги стали искать в «ДЭКе». Виктор Милуш по согласованию с руководителем РАО ЭС Востока Сергеем Толстогузовым нашел эту сумму. Но поскольку напрямую посылать ее в избирательный фонд было нельзя, то все финансы погнали на спортклубы, а те уже передавали ее членам избирательного штаба Владимира Миклушевского.

Своими показаниями Александр Костенко признает три факта. 1). Избирательная кампания Миклушевского финансировалась незаконно, с использованием денежных средств энергокомпании. 2). Такие показания являются сообщениями о преступлении, поскольку избирательные фонды должны пополняться законно. А так, получается, что любой энергопотребитель края, оплачивая электричество, сразу платит в «черную кассу», из которой деньги могут расходоваться, как угодно. 3). Сам Костенко являлся участником преступной схемы по выводу и обналичиванию энергетических денег, которые потом закладывались им же, как членом комиссии по энерготарифам в тарифы для населения и юридических лиц.

И далеко не факт, что все вытащенные из энергетической компании деньги были потрачены на избирательную компанию, что часть их в процессе перегона не прилипла к рукам «обнальщиков».

И тут возникает резонный вопрос: «А почему, собственно, господин Костенко в данном деле фигурирует всего лишь в качестве свидетеля?»

И это ВОПРОСИЩЕ к правоохранительным органам. Ведь фамилия господина Костенко Александра Ивановича уже не раз всплывала при расследовании различных уголовных дел.

Достаточно вспомнить уголовные дела в отношении бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина и его заместителя Александра Шишкина…

Дарькину тогда удалось избежать наказания, а Шишкин получил 9 лет колонии. В тоже время другой заместитель Дарькина по финансам Александр Костенко в деле лишь мелькнул, хотя без его нацеленного на краевые финансы ока в крае ничего само собой происходить не могло!

Была в период правления Сергея Дарькина под прямым контролем господина Костенко и еще одна тема – тема продажи подержанных автомобилей.

В крае была на официальном уровне организована схема, при которой продажа и оформление авто можно было сделать лишь через автомагазины. К данным магазинам краевым управлением ГИБДД были прикреплены сотрудники полиции, которые и производили все действия прямо при магазине.

При этом за все услуги (магазина как посредника в сделке, правильное оформление бланков, работу сотрудников полиции и т.д.) приходилось платит простому автолюбителю. Такие навязанные и достаточно дорогие услуги.

А переоформить авто в подразделениях ГИБДД в тот период было практически невозможно.

Тема была поставлена на поток. В карманы предприимчивых дельцов из ближайшего окружения тогдашнего губернатора лились огромные денежные потоки.

Лидером навязанных услуг стал мега-комплекс на ул.Командорской во Владивостоке, где процесс был поставлен на поток.

А смотрящим за темой был именно вице-губернатор Костенко.

Засветился сей персонаж и уже при нынешнем губернаторе Олеге Кожемяко.

Для этого достаточно вспомнить тему с поручением президента Владимира Путина проложить хорошую дорогу от пос. Лучегорск до удэгейского села Красный Яр в Пожарском районе, в котором располагается центральный офис национального парка «Бикин», чтобы иностранцам, посещающим Россию, было удобно добираться до туристических троп национального парка.

Для этих целей из федерального и краевого бюджета были выделены огромные средства.

Куратором проекта стал тогда еще вице-губернатор Александр Костенко.

Для реализации любой государственной программы требуется организовать тендер на проведение работ, но… По странным обстоятельствам выбор безо всяких конкурсов пал на определенного подрядчика, у которого, как оказалось, даже не было физической и технической возможности выполнить данную работу. И тогда возникли субподрядчики на плечи которых легла основная работа.

Сразу оговорюсь, для постройки дороги и прокладки электросетей была использована уже имеющаяся, эксплуатируемая лесная дорога, которую было решено расширить и вдоль которой начали прокладывать линии электропередач.

Я не буду рассказывать о том, что на ранее действовавшие СНИПы и ГОСТы никто внимание обращать не стал. Лес рубили, как хотели. Ширина просек существенно превышала положенные размеры. Не буду говорить о том, что рубщики оставили после себя вдоль дороги кучи мусора, валежника и остатков срубленных деревьев., не буду говорить о заболочении местности, сторонних местах вырубок, уничтожении реликтовых лесов и падающих электроопорах.

Скажу о наиболее серьезных нарушениях и возможных преступлениях.

Субподрядчики денег за работу так и не получили, а для покрытия расходов яростно уничтожали лес, создавая деляны рядом с дорогой. Ущерб, нанесенный тайге, прилегающей к заповедным территориям национального парка, месту жительства целого ряда краснокнижных животных (например, амурских тигром) трудно оценить. Дорога так и не доведена до ума, а подача в село электричества происходит с серьезными перебоями, т.к. работа сделана некачественно, на тяп-ляп. Из краевого бюджета на погашение «возросших затрат подрядчика» (который не работал вообще) по инициативе и с легкой руки Александра Костенко было дополнительно потрачено без малого 200 млн. рублей. Срубленный лес, по закону принадлежащий государству (а речь идет о ценных породах, например, кедре) был вывезен подрядчиком в Китай без проведения государственного тендера, и Россия на этом потеряла сотни миллионов рублей!

А ведь поручение исходило от первого лица государства!

Фактически, Костенко поимел Путина! Или поимел на нем! Что равноценно. И никто его за это не наказал…

В начале 2021 года господин Костенко был с почетом (что удивительно, с учетом его «заслуг») отправлен в отставку.

По словам некоторых местных бизнесменом после ухода Костенко в крае возникла некая неразбериха, многие представители лесного, рыбного бизнеса, владельцы крупных сетей супермаркетов оказались в растерянности, не зная и не понимая, кому теперь отстегивать отступные…

На мой взгляд, вся история жизни, а главное – деятельности бывшего вице-губернатора Александра Костенко должна стать объектом пристального изучения со стороны силовых структур (но только федерального подчинения, на местных мало надежды) и федеральных же чиновников.

Дабы другим неповадно было!