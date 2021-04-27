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Московский листок

Борьбу с коррупцией хотят запретить, как и требование ответственности власти

Опубликовано 27.04.2021 автором в разделе комментариев 0

путин навальный
Борьбу с коррупцией хотят запретить, как и требование ответственности власти

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме, штабы по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате. Адвокат рассказал о засекреченных материалах дела против ФБК.

Менеджера региональных штабов Навального арестовали за пост об акции 21 апреля. Главу штаба Навального во Владивостоке отказались арестовывать по делу о перекрытии дорог, а дело гастроэнтеролога Головенко об акции 21 апреля прекратили из-за отсутствия состава правонарушения. Всего на акциях в поддержку Навального 21 апреля задержали 1984 человека.

Отдельно оставим за скобками, что борьба с коррупцией в случае положительного решения суда окажется экстремистской деятельностью – ничем иным ФБК не занимался.

Но сейчас многим участникам акции 21 апреля приходят разные неприятности по линии административного кодекса, от штрафов до нескольких суток ареста. А уголовное дело ведется против юридического лица – ФБК. Вроде бы физических лиц особо не касается…

Раздаются голоса – мол, ничего страшного, зарегистрируют новое название и продолжат деятельность.

Но это не так просто. Я напомню дело «Армии воли народа» и инициативной группы референдума об ответственности власти. АВН по руководством Мухина закрыли за экстремизм, которого там, если честно, и не было. А потом, когда в более-менее том же составе они попытались провести референдум об ответственности власти, их начали привлекать уже по уголовным делам – экстремизму в первую очередь, утверждая, что АВН и инициативная группа по проведению референдума были одной и той же организацией под разными названиями. И люди получили реальные срока. Но главное – фактически участникам проекта, который признан судом экстремистским, оказалась де-факто запрещена любая политическая деятельность. Даже организация сбора подписей за проведение референдума.

 



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