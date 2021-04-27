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Московский листок

Снос Дзержинского был незаконным

Опубликовано 27.04.2021 в разделе комментариев 3

памятник дзержинский лубянка
Снос Дзержинского был незаконным

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу провластной организации «Офицеры России».

«В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было», — цитата.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Лубянской площади не будут устанавливать вообще никакой памятник. Мол, Дзержинский и Александр Невский в ряду предпочтений москвичей идут вровень, и не надо раскалывать общество. Забыв, что это он сам предложил противопоставить средневекового новгородского князя одному из основателей советского государства, правопреемником которого современная РФ является по конституции.

То есть, строго говоря, снос памятника Дзержинскому признан прокуратурой актом вандализма и самоуправства, и без всякого референдума и прочего надо просто взять и восстановить порушенное. За средства бюджета, разумеется. Или есть иные трактовки позиции прокуратуры?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Бариста написал 27.04.2021 10:36
Глупость!Все относительно! Захват, присвоение власти и все революции( несмотря на цели) всегда не законны! Все решает позиция народа! Власть крепка пока в нее верит народ. Пойдет ли он за очередным,безумным Фюрером или свергнет его!
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(без названия)
Джьждьжтжодж написал 27.04.2021 10:06
А то!
Канешна ж - иного не дано, г-н главред: надоть восстановить идол геноцида русских сволочей-черносотенцев и символ вывоза сокровищ, награбленных чистыми руками-горячими сердцами-холодными головами в "этой тюрьме народов", - как гарантию продолжения преемственности всех вариаций ига иудейского в великом деле обнуления России.
...
мы говорим левый, подразумеваем путинская держиморда, мы говорим путинская держиморда, подразумеваем левый
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 27.04.2021 09:52
Пьяная ельцинская шпана творила полный беспредел, беснуясь в центре Москвы при полной поддержке буржуазной власти, клики ЕБН! Ее вандализм был глубоко символичен: повергая железного Феликса, они глумились не просто над Законом, правами социализма и справедливости, они показывали шокированному обществу: теперь будете жить по уркаганским понятиям, открывается "дивный, новый мир", где вы - бесправные рабы!.. И вот уже 30 лет это так! Меж тем , общество за прогрессивные перемены, за возвращение цивилизованных норм: от соблюдения Конституции и честных выборов до возвращения ГОСТов на продукты!.И само собой, за возвращение из " ссылки" шедевра архитектуры, железного Феликса.
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