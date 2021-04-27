Снос Дзержинского был незаконным

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу провластной организации «Офицеры России».

«В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было», — цитата.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Лубянской площади не будут устанавливать вообще никакой памятник. Мол, Дзержинский и Александр Невский в ряду предпочтений москвичей идут вровень, и не надо раскалывать общество. Забыв, что это он сам предложил противопоставить средневекового новгородского князя одному из основателей советского государства, правопреемником которого современная РФ является по конституции.

То есть, строго говоря, снос памятника Дзержинскому признан прокуратурой актом вандализма и самоуправства, и без всякого референдума и прочего надо просто взять и восстановить порушенное. За средства бюджета, разумеется. Или есть иные трактовки позиции прокуратуры?

А.Б.