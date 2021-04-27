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Московский листок

Анатолий Баранов: непонимание процессов в обществе со стороны правящего класса обычно приводит к революции

Опубликовано 27.04.2021 в разделе комментариев 0

дети брак рождаемость
Анатолий Баранов: непонимание процессов в обществе со стороны правящего класса обычно приводит к революции

Дал интервью "Свободной прессе".

Прогнозируемые параметры сокращения численности населения России к середине 2020-х годов — результат объективного тренда по снижению рождаемости и уменьшения миграционного притока. Так прокомментировали в Минтруда данные Министерства экономического развития относительно наших демографических перспектив. 

При этом в ведомстве заверили, что предпринятые государством меры уже способствуют улучшению ситуации.

— Демографический спад — это общая проблема развитых стран, — уверен главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Мы, стало быть, развитые. Все это следствие крушения патриархальной семьи с высокой рождаемостью, на смену которой вообще ничего не пришло. Сейчас городская цивилизация меняется на цивилизацию мегаполисов, что еще сильней снижает рождаемость. Миграция же проблемы не решает. Мигранты привозят с собой свою патриархальную семью, которая тоже рушится уже во втором поколении. 

Так что, указанные тренды не долгосрочные — они навсегда.

— А как можно оценить усилия власти? Они так любят хвалиться, мол, тут дали денег, там дали… 

— Если люди не хотят и не могут рожать детей, никакие копеечные вливания не помогут. Нужно думать о формировании другого общества, которое на сегодня даже в контурах не просматривается. 

Увы, непонимание процессов в обществе со стороны правящего класса обычно приводит к революции. А наш правящий класс даже себя не осознает, что уж говорить о процессах в обществе?



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