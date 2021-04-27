Под Питером опять нашли расчлененную женщину

Под Петербургом в водоеме найдена сумка с частями тела пропавшей в 2017 году женщины, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

26 апреля в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района была выловлена хозяйственная сумка, в которой находились фрагменты тела. На место происшествия выехали следователи, судебно-медицинский эксперт, сотрудники полиции и криминалисты. Они провели осмотр и назначили необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе расследования было установлено, что останки могут принадлежать гражданке 1965 года рождения, которая пропала без вести в апреле 2017 года. К ее убийству может быть причастен мужчина 1991 года рождения. Он в настоящее время является обвиняемым по другому убийству, совершенному в Ростовской области.

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Питер в своем амплуа.

Можно ли теперь считать, что пропавшая женщина найдена? Или найденых фрагментов недостаточно, чтобы считать ее обнаруженной целиком?

А 30-летний убивец из Ростова - это очень кстати, он теперь и покушение на Ленина на себя возьмет, в СИЗО сидя по уже доказанному обвинению в убийстве. Глядишь, и поблажка какая выйдет...