Евреи и намордники

Евреи – это евреи

Евреи – это евреи, 20 веков назад в Израиле один еврей, даже распятый на кресте, из гроба воскрес, а вот теперь, похоже, технология этого дела в Израиле таки значительно улучшена.

В комментариях к моей предшествующей статье один израильтянин похвастался успехами вакцинации в Израиле: «Вот вам, пожалуйста, в Израиле победили эпидемию и сняты уже почти все ограничения, как и обещали. Ну, и?».

Ну и я решил числами из публикуемой в интернете статистике проверить его сообщение (ну, так – на всякий случай, опыт, понимаете ли).

Набираю «коронавирус 17 апреля 2021 года», первым под руку попадает сайт https://coronavirusstat.ru/country/israel/1645135/. На нём даются данные: на 17 апреля 2021 в Израиле заразились 836936 умерли 6316 человек.

Набираю «коронавирус 23 апреля 2021 года», первым под руку попадает сайт https://virusmonitoring.ru/karty_online/33/koronavirus_v_izraile/2021-04-23. На нём сообщается: «По официальным данным распространения коронавируса COVID-19 на 23 апреля 2021 в Израиле зарегистрировано 637 242 случаев заражения коронавирусом. Всего от осложнений, связанных с коронавирусом, в Израиле скончалось 4 722 человек».

Получается, что за неделю в Израиле не то, что выздоровели, а просто от коронавирусной регистрации отказались 199 694 человека, мало этого, из гроба восстали сразу 1594 человека.

«Ниччо не понимаю! Или что-то случилось, или одно из двух!» ©.

Ну, а что касается самой сути этогоо очередного еврейского чуда, так, к примеру, в Китае уже давно победили коронавирус безо всяких вакцинаций, как ещё в ноябре прошлого года сообщил И. Гундаров (но кто же его слушает?). Победили очень простым способом – запретили тестировать на этот сраный «ковид». И там страшная эпидемия сразу же превратилась в заурядный сезонный грипп, конкретно, с 31 октября по 25 апреля 2021 года в Китае заразившимися COVID-19 объявили всего 11034 человека, а умершими – 106 человек, а в Израиле (в котором населения в 140 раз меньше) за этот же период объявлены заразившимися COVID-19 523 647 человек, а умершими от ужасной болезни 3 829 человек.

Почувствуйте разницу!

Причём, Китай ведь не оригинален, поскольку у него нет врача во главе страны, а вот в Туркмении такой врач есть, правда, с экстравагантными национальными особенностями и непроизносимыми именем и фамилией, Гурбангулы Бердымухамедов, но врачом тамошний президент оказался неплохим. Так этот Гурбангулы, помахав для убедительности пистолетом, с самого начала вообще запретил идиотам сеять панику в республике, и у него в государстве до сих пор нет ничего, кроме сезонного гриппа.

Ну, так ведь это же китайцы и туркмены проявили себя всего лишь в делах, в которых евреи знают все ходы-выходы, - чего же удивляться, что и в Израиле, хоть и полгода спустя после Китая, но жизнь налаживается?

Да и на вакцине заработали все, кому положено.

Жизнь в намордниках

А помянуты еврей-комментатор, гордый за Израиль, продолжил сообщать, на радость обмочившимся паникёрам: «В самом деле, как уже какое-то время назад стало понятно, вероятность заразиться на свежем воздухе очень, очень мала, тем более если не стоять в толпе и вообще не подходить слишком близко к другим людям. В Израиле следили довольно строго, без фанатизма, но следили, и таки приучили в конце концов всех быть на улице в масках». Короче - без масок все помрём!

Мало того, и у нас местные «патриотические» дебилы продолжают публиковать и публиковать страшилки про тех, кто не носит маски. К примеру: «Власти Индии советуют носить жителям страны маски дома». Начинаешь разбираться – какие «власти»? Выясняется, что у премьер-министра Индии есть группа неких консультантов, и вот один из этих консультантов сообщил какому-то блогеру, что если принимаешь в доме гостя, то полезно быть в маске. А наш мерзавец переделал эту «новость» в то, что некие индийские власти советуют индусам быть и дома в маске во всех случаях.

Но, правда, ещё один комментатор к этой статье подсказал сообщение из США по этой теме:

«Во время пандемии коронавируса масочный режим стал одним из основных методов профилактики в большинстве стран.

Однако новое исследование в США показывает, что количество случаев заболевания в штатах, где введен масочный режим, больше, чем в штатах без обязательного ношения масок.

Согласно отчету RationalGround.com, центра обмена данными о COVID-19, исследователи изучили случаи заражения за 229-дневный период (с 1 мая по 15 декабря 2020 года).

Сравнивались дни с обязательным соблюдением масочного режима и дни, когда ношение масок не требовалось.

В штатах, где средства защиты были обязательными, выявили 9 605 256 подтверждённых случаев COVID-19, что составляет в среднем 27 случаев на 100 тысяч человек в день.

В тех штатах, где не обязывали надевать маски, зарегистрировали 5 781 716 случаев — среднем 17 случаев на 100 тысяч человек в день.

Другими словами, у масочного режима пока недостаточно хорошие показатели защиты от эпидемии». https://bag-info.ru/masochnyj-rezhim-vedjot-k-rostu-zabolevaemosti-pokazalo-issledovanie-v-ssha/

Да уж! «Недостаточно хорошие». И как только такие сообщения цензура пропускает!