Сказание монарха

Мои земляки почти никто не слушал Послание президента Федеральному собранию. Мало кто верил в то, что скажет президент. Мой сосед говорит, что президент исчерпал обещания за 16 прежних посланий из которых ни одно не выполнено. Общаясь с земляками они меня спрашивают, что ещё может обещать президент? Никак не могли догадаться о чём будет говорить. И вот тема нашлась.

С одной стороны ковид - 19 нанёс стране огромный экономический ущерб, но самое главное погибло много людей. Хотя наша ещё не совсем приватизированная наука нашла нужную вакцину противостоять пандемии, однако почти не убывает количество заражённых и не исчерпаны смертельные случаи. А с другой стороны вирус дал возможность президенту построить своё Послание. Больше часа он говорил именно об этой напасти. И действительно проблема эпидемии заслуживает большего внимания. Хотя в стране, как говорят телерадиоведущие, идёт массовая вакцинация, однако народ не верит до сих пор президенту. В наш посёлок приезжали врачи и об этом медсестра объявила почти за месяц, на прививку пришло чуть больше 30 человек. Не верят наши граждане президенту и правительству. И это уже укоренилось за 30 лет лжи и не выполненными обещаниями. Убедить в обратном не так то просто. Нужны дела, а не слова надежды.

Президент много времени уделил социальным вопросам, в части поддержки малоимущим родителям с детьми вплоть до совершеннолетия, малому и среднему бизнесу. Всё это народ воспринимает без энтузиазма как должное. Называл цифры денег, которые правительство запланировало на эти цели. Суммы огромны. Вот только не сказал из каких источников будут брать. Есть фонд национального благосостояния, года на два хватит, а что дальше? Кроме строительства дороги от Москвы до Казани и Екатеринбурга других проектов нет. Ни слова о зарплате рабочих. Хотя дорога будет очевидно платная, но бюджет не скоро восстановит затраты, тем более на серьёзных стройках воровство зашкаливает.

В любой стране всему голова это рост экономики. Президент ушёл и очевидно сознательно из каких источников будет пополняться бюджет. Что кроме сырья промышленность будет производить? В стране строится несколько гигантских предприятий и телевидение показало завод, который строят немцы. Хлопать в ладоши рано. Да он поглотит некоторое количество безработных, но зарплата будет российская, а вся прибыль будет утекать в Германию. Зачем немецкий частник строит предприятие в России? Чтобы получать прибыль, которая в Германии его не устраивала.

Строятся два огромных завода по переработке газа, но о них власть не сообщает и возможно запретила СМИ. Почему? Да потому что они будут работать на экспорт, а миллионы так и останутся за бугром. Это строится не для народа, а для чиновников и олигархов, чтобы им было чем пользоваться.

В послании президент остановился на качестве жизни народа. Докладывая о мероприятиях по работе с эпидемией похвалил медработников, которые рискуя жизнью боролись с пандемией, поблагодарил учёных. Но забыл напомнить о количестве уволившихся медработников по причине ужасных условиях труда и отсутствия надбавок. Значительная часть медработников сами заразились и от того же. Не было достойных средств защиты. Не успели Голикова и Скворцова развалить инфекционную службу Минздрава. Поэтому обе получили приличные должности.

Много времени президент уделил проблеме демографии и его фразы отточены так что подкопаться нельзя. Например, "в стране сложилась чрезвычайная ситуация в демографии, но Россия не откажется от своих целей". Надо бы добавить, что такая ситуация сложилась при сильном президенте. Сперва Ельцин, а потом Путин посадили народ на голодный паёк и захотели, чтобы голодные и безработные семьи рожали детей. При этом друзья и хорошие знакомые вывозили и выводили из страны миллиарды долларов, заработанные народом. На сегодня эта сумма превышает три годовых бюджета страны. И так будет дальше если партия власти победит на выборах в думу. Смотрите как классно президент формирует мысль."Но Россия не откажется от своих целей". Россия значит никто, значит и спросить не с кого. И далее продолжил говорить о коронавирусе и о прививках. При этом не забыл напомнить о программе борьбы с сердечными заболеваниями. Если человек поймал вирус, то болезнь сердца ускоряет путь в никуда."Минздрав должен расширить программу диспансеризации с 1 - го июля 2021 года". Однако не сказал за счёт чего. Бюджет здравоохранения сжимается почти каждый год. Его и так не хватает. Забыл как и прежде напомнить Федеральному собранию, что для расширения диспансеризации надо увеличить штат сотрудников минимум процентов на 40. Первые 10 лет капитализма вообще никакой диспансеризации не было. Сейчас она проводится при приёме на работу в основном в коридоре и это видел своими глазами. Перед кабинетом врача толпа в которой нахожусь сам. Подходят молодые мужчины человек пять. Через некоторое время выходит медсестра и к ней обратился один их пришедших. Она собрала с них истории и удалилась в кабинет. Минут через пятнадцать выходит и раздаёт истории. Молодёжь уходит довольная. Без резкого увеличения штата провести настоящую диспансеризацию не удастся. Снова диспансеризация будет проходить формально а люди будут умирать без врачей.

Напомнил о проблеме детского отдыха. Думаю, что эта проблема не будет решена. Большинство пионерских лагерей уничтожено, а оставшиеся не для нищих. Хотя некоторые суммы будут возвращать, но у большинства людей нет таких денег, чтобы оплатить путёвку.

Поговорил о росте цен на продовольствие. Ничего конкретного не сказал за исключением того, что власть не будет устанавливать цены. Нужны рыночные механизмы, но какие не сказал. Надо добавить, что министры не знают на счёт рыночных механизмах. Не верите, вот пример. Докладывая президенту о работе АПК за 2020 год министр сказал, что в 2019 году было много собрано свеклы и поэтому цены на сахар упали. На 2020 год посев сахарной свеклы уменьшили и вот результат. И при этом закрыли 9 перерабатывающих свеклу заводов. Однако такое положение не отражается на их зарплате. Министр заработал 133,1 миллионов рублей. Такого министра надо гнать поганой метлой. У них на уме только прибыль.

Как вы думаете, читатель, будет такой министр и с таким доходом работать на страну и народ? И на других должностях у них доходы примерно одинаковы, как и у народа. В послании президент вообще обошёл эту тему. Чиновники довольны, а при капитализме могут быть и бедные и богатые. Вот так мы и живём.