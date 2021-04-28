Войсковая операция против рынков Аксайского района

«Проводимое силовиками спецмероприятие на рынках «Алмаз» и «Атлант» уникально для ЮФО по масштабу, наводить порядок надо и возможно уже давно, но важно не допустить перегибов на местах. Вместе со всеми под одну гребёнку попали предприниматели, закупившие товар, в том числе и скоропортящийся. Отгрузка со складов парализована.

Все деморализованы. Увидев с утра на рынке огромное количество полиции, сотрудников ДПС, ОМОН, Росгвардии и военных, многие уходили домой, даже не пытаясь открыть свои магазины. Те же, кто решился начать работу, вынуждены были закрыть свои точки через час по требованию силовиков. У всех, кто с утра заходил на рынок, сотрудники полиции переписывали личные данные».

Это пишет Александр Хуруджи, правозащитник, бизнесмен и политик, родом из Ростова-на-Дону.

Вчера с утра на рынки в Аксайском районе, где, как «неожиданно» выяснилось, образовалась ОПГ, которую возглавлял глава района с 27-летним стажем! Вот такая вот неожиданность…

В спецоперации участвовало 3,5 тысячи правоохранителей! По масштабам это войсковая операция, пожалуй, побольше, чем та, что проводил на знаменитой Хитровке Дзержинский – в то время Москва была меньше нынешнего Ростова, а уж денег вращалось во многие разы меньше.

Еще одна деталь - из-за того, что в ГУ МВД свой стукач сидит, который сливает информацию бандитам, утром ОМОН вывезли на Театральную площадь, сказали, что это репетиция. Потом погрузили в автобусы и повезли, куда не сказали. И высаживали по периметру вокруг рынков, чтобы взять их в оцепление. Бойцы до последнего не знали, куда и зачем их собрали, какая перед ними задача. Чтобы информация не утекла. После этого уже на рынки зашли следователи.

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Это все вошло в новостной видеосюжет на Главтеме и Мосмониторе, но ситуация продолжает развиваться. Вот что сообщил в последний час наш собкор в Ростове-на-Дону Игорь Хорошилов, кстати, находящийся сейчас под следствием за несуществующее преступление.

"Две недели наблюдали за гаданием на кофейной гуще насчёт того, почему же взялись за Бабаева-Борзенко. Традиционные нафталиновые ростовские СМИ что только не придумывали и обыгрывали.

А реальность как обычно проста: Бабаеву К. было сделано предложение в Москве от «высоких» насчёт его рыночных владений. В предложении была заложена взаимовыгода. Но Карим вскипел, сказал что у него сильная поддержка азерлобби и не лезьте к местным элитам.

Ему дали время подумать и предупредили что закроют его заработок в момент. И подключили одного известного в узких кругах генерала.

Что произошло мы видим. Закрыли всех и все, кто контролировал и приносил деньги. Поэтому, собственно, Борзенко здесь прицепом, как главный сторожил объектов - не арестуй его и команду, деньги бы продолжали капать.

Карим успел покинуть регион- потому что там решить проблему легче, чем за решеткой, детей своих предупреждал, но они не верили. Сейчас он старается найти выход на Алиевых и их представителей в Москве.

Надеемся, теперь понятно почему вдруг спустя 21 год устроили маски-шоу - и миграция с коррупцией здесь ширма.

Отметим правда, что сейчас все это выходит боком заговорщикам, так как слишком широкий шум подняли торговцы на местах. Но пока это все ещё шум - белый шум".

Торговцы протестуют против закрытия рынков в Аксайском районе

Возле "Атланта" обстановка продолжает накаляться: уже собралась 1 000 сердитых лавочников — требуют срочно открыть въезд на рынок, чтобы начать работать.

На месте собрания представители администрации и полиция. Предлагают обсудить вопрос в местном ДК в 16:00. Вот только ростовских торгашей такой расклад вообще не устроил, работники грозят самостоятельно открыть рынки, не дожидаясь действия властей.