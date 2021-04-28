Анатолий Баранов: Примерно 13 Чернобылей на территории одного из самых густонаселенных регионов Украины?

Дал комментарий "Свободной прессе".

В официальном (!) телеграм-каналеЗапорожской АЭС появилось сообщение о том, что у Украины есть «оружие», которое сотрудники электростанции готовы задействовать, если Москва «попробует помешать» Киеву «навести конституционный порядок» в Донбассе и Крыму. Авторы поста пообещали, что Россия в этом случае заплатит «высокую цену»: «Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ. Украина не сдастся! Слава Украине».

— Идея не новая, еще в 90-е кто-то предлагал в случае ядерного конфликта взорвать весь ядерный арсенал России на своей территории и уничтожить мир— напоминает главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов. — У Украины ядерного арсенала нет, но есть пятый по мощности в мире «мирный атом», и его тоже можно использовать в качестве шантажа. Если бы на Украине было ответственное правительство, то СБУ сейчас выявляло бы «героев» и решало бы вопрос, помещать их в «дурку» или арестовать и судить за подготовку теракта. Но украинцы сами выбрали себе такую власть, которая на подобные вещи не реагирует и даже, возможно, поощряет. Примерно 13 Чернобылей на территории одного из самых густонаселенных регионов Украины? Лишь бы насолить соседу? Ну так там все достанется, и Турции, и всей Европе. Такой большой привет друзьям Украины.

— Характерно, что заявление было сделано накануне 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. То есть в Киеве вообще никаких уроков не извлекли? После «Майдана» не раз можно было слышать от националистов о захвате реакторов и т. д. Но от персонала АЭС — это уже слишком. Там все такие сумасшедшие, или это все же отдельные особи?

— Вообще еще после аварии на ЧАЭС в мире раздавались голоса, что отдавать одной стране, даже очень развитой, контроль над ядерным комплексом — это всегда риск. Эта мысль стала более предметной после аварии на АЭС «Фукусима», когда выяснилось, что национальный оператор АЭС 20 лет фальсифицировал данные об аварийности японских реакторов, до того считавшихся самими безаварийными в мире. То есть даже Японии монопольно доверять в таком деле — нельзя! Ну а что говорить об Украине? Ядерные объекты в странах с нестабильными режимами — это угроза всему человечеству. И отдельный привет фирме Westinghouse, которая снабжает Украину фактически средством ядерного шантажа.

— Некоторые читатели пишут, что устроить взрыв на подобных реакторах практически невозможно…

— Все, что создано человеческими руками, можно и испортить теми же руками. ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор — Ред.) нельзя взорвать как атомную бомбу, но взрыв с большим выбросом радиоактивного расплава вполне реален.

— Может ли Россия в случае чего предотвратить такое развитие событий — спецоперация для взятия всех АЭС под контроль (ну там десант, нейтрализация идиотов у пульта и пр.)?

— Не только может, но и обязана была бы в иной ситуации. Но сейчас это будет актом агрессии, который тут же вызовет резкую реакцию всех заинтересованных сторон. А вот что нужно, так это требовать немедленного экстренного заседания Совбеза ООН, на котором поставить вопрос о внешнем управлении украинским ядерным комплексом. И если нужно, то с применением миротворческого контингента. Европейская страна в заложниках у «безумцев с гранатой». Это серьезно.

— Сообщение в аккаунте Запорожской АЭС появилось еще 18 апреля. Почему болгары так долго реагировали? А кто-нибудь еще на Западе обратит внимание? Или всем плевать?

— Думаю, теперь обратят внимание. Но всем и правда плевать. Никто не верит в реальность такого сценария. А напрасно. Нацистские режимы способны порождать массовый героизм именно такого рода — утащу в Валгаллу множество «ворогов» и буду вечно пировать в чертогах Одина. Слава Украине! Героям слава!

— В случае новой ядерной катастрофы на Украине пострадает не только Россия, но Европа. Готовы ли они что-то предпринимать для предотвращения такого сценария?

— Не уверен, что готовы, они все еще носятся с Украиной как с малым ребенком незалежности. Так ведь и режим Гитлера в первые годы вызывал восхищение в Европе. Но Украина вообще-то «конченая страна». Всем нормальным людям сегодня лучше бежать оттуда, потому что завтра уже будет некуда.