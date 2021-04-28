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Московский листок

Анатолий Баранов: Примерно 13 Чернобылей на территории одного из самых густонаселенных регионов Украины?

Опубликовано 28.04.2021 в разделе комментариев 2

украина война киев
Анатолий Баранов: Примерно 13 Чернобылей на территории одного из самых густонаселенных регионов Украины?

Дал комментарий "Свободной прессе".

В официальном (!) телеграм-каналеЗапорожской АЭС появилось сообщение о том, что у Украины есть «оружие», которое сотрудники электростанции готовы задействовать, если Москва «попробует помешать» Киеву «навести конституционный порядок» в Донбассе и Крыму. Авторы поста пообещали, что Россия в этом случае заплатит «высокую цену»: «Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ. Украина не сдастся! Слава Украине».

— Идея не новая, еще в 90-е кто-то предлагал в случае ядерного конфликта взорвать весь ядерный арсенал России на своей территории и уничтожить мир— напоминает главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов. — У Украины ядерного арсенала нет, но есть пятый по мощности в мире «мирный атом», и его тоже можно использовать в качестве шантажа. Если бы на Украине было ответственное правительство, то СБУ сейчас выявляло бы «героев» и решало бы вопрос, помещать их в «дурку» или арестовать и судить за подготовку теракта. Но украинцы сами выбрали себе такую власть, которая на подобные вещи не реагирует и даже, возможно, поощряет. Примерно 13 Чернобылей на территории одного из самых густонаселенных регионов Украины? Лишь бы насолить соседу? Ну так там все достанется, и Турции, и всей Европе. Такой большой привет друзьям Украины.

Характерно, что заявление было сделано накануне 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. То есть в Киеве вообще никаких уроков не извлекли? После «Майдана» не раз можно было слышать от националистов о захвате реакторов и т. д. Но от персонала АЭС — это уже слишком. Там все такие сумасшедшие, или это все же отдельные особи?

— Вообще еще после аварии на ЧАЭС в мире раздавались голоса, что отдавать одной стране, даже очень развитой, контроль над ядерным комплексом — это всегда риск. Эта мысль стала более предметной после аварии на АЭС «Фукусима», когда выяснилось, что национальный оператор АЭС 20 лет фальсифицировал данные об аварийности японских реакторов, до того считавшихся самими безаварийными в мире. То есть даже Японии монопольно доверять в таком деле — нельзя! Ну а что говорить об Украине? Ядерные объекты в странах с нестабильными режимами — это угроза всему человечеству. И отдельный привет фирме Westinghouse, которая снабжает Украину фактически средством ядерного шантажа.

 — Некоторые читатели пишут, что устроить взрыв на подобных реакторах практически невозможно…

— Все, что создано человеческими руками, можно и испортить теми же руками. ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор — Ред.) нельзя взорвать как атомную бомбу, но взрыв с большим выбросом радиоактивного расплава вполне реален.

— Может ли Россия в случае чего предотвратить такое развитие событий — спецоперация для взятия всех АЭС под контроль (ну там десант, нейтрализация идиотов у пульта и пр.)?

— Не только может, но и обязана была бы в иной ситуации. Но сейчас это будет актом агрессии, который тут же вызовет резкую реакцию всех заинтересованных сторон. А вот что нужно, так это требовать немедленного экстренного заседания Совбеза ООН, на котором поставить вопрос о внешнем управлении украинским ядерным комплексом. И если нужно, то с применением миротворческого контингента. Европейская страна в заложниках у «безумцев с гранатой». Это серьезно.

Сообщение в аккаунте Запорожской АЭС появилось еще 18 апреля. Почему болгары так долго реагировали? А кто-нибудь еще на Западе обратит внимание? Или всем плевать?

— Думаю, теперь обратят внимание. Но всем и правда плевать. Никто не верит в реальность такого сценария. А напрасно. Нацистские режимы способны порождать массовый героизм именно такого рода — утащу в Валгаллу множество «ворогов» и буду вечно пировать в чертогах Одина. Слава Украине! Героям слава!

В случае новой ядерной катастрофы на Украине пострадает не только Россия, но Европа. Готовы ли они что-то предпринимать для предотвращения такого сценария?

— Не уверен, что готовы, они все еще носятся с Украиной как с малым ребенком незалежности. Так ведь и режим Гитлера в первые годы вызывал восхищение в Европе. Но Украина вообще-то «конченая страна». Всем нормальным людям сегодня лучше бежать оттуда, потому что завтра уже будет некуда.



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Всего комментариев к статье: 2
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.4,10 написал 28.04.2021 16:20
Ну само словосочетание кацапопомойка и "Свободная пресса",это уже юмор в стиле Чарли Чаплина.Более того.Начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешеными собаками,которых расстреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувств не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбассе,Ливии и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбассе,Ливии и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 200-4000 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбассе,добивают наши союзники в Ливии и Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А уж как США давят и грабят кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.А для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог Мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w..Так то.
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(без названия)
стоик7905 написал 28.04.2021 16:05
в свое время жиденок Гитлер организовал уничтожение 50 млн.людей?
сколько сотен миллионов людей сейчас уничтожат сионисты , используя коронавирус как повод для ограбления и притеснения свобод людей?
Да здравствуют московские и киевские сионисты - братья-преступники на веки?
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