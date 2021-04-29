Европарламент предложил отключить Россию от системы международных платежей SWIFT

Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».

Отдельным пунктом значится предложение вводить отдельные санкции за коррупцию. В такие черные списки хотят включать российских олигархов.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах.

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Вообще угроза со СВИФТом старая, и если бы сделали это давно и внезапно, действительно возникли бы проблемы. Впрочем, по обе стороны границы.

А сейчас просто подключат аналог, и все.

И насчет наращивание вооруженных сил на западной границе. А разве Россия начала процесс? Или снаала приняли в НАТО всех бывших союзников РФ по Варшавскому договору - против кого, интересно, они собрались обороняться? Не против Мролдавии же... А иностранные военные контингенты в бывших советских республиках - они против кого?

Все таки размещение войск на западном направлении - это ответная реакция.

По существу, и поведение России в отношениях с Украиной - это ответ, а не первый шаг. И отрыв Украины от России - это и есть самая настоящая агрессия, проявленная угроза.

А отказ от российских энергоносителей - это было бы здопрово, поскольку нанесло бы удар по олигархическому режиму, а не по народу -народу=то от этих денег шиш в маслом... Отключайте! Нам самим газ нужен.