Указом Путина кто только не подтерся...

Чертовски хочется работать!
Если кто не помнит, это Лигачев сказал, которому, между прочим, недавно стукнуло 100 лет. То есть работать — это полезно, да.
«Пусть наши враги не работают», — говорила моя бабушка Фаня, а я, маленькая, не могла взять в толк, почему не работать — это плохо.
И вот я сама уже почти пожилая, и вполне понимаю бабушку, и даже где-то Егора Кузьмича. Единственное «но»: если работать тебя заставляют, ситуация выглядит несколько иначе.
Получаю сегодня от своего начальника письмо: «Прошу вас оперативно сообщить о необходимости работать между майскими праздниками». Формулировка — блеск, да? У меня совершенно нет такой необходимости, я не у мартена стою! Но меня даже не спрашивают, нуждаюсь ли я в рабочих днях во время объявленных десятидневных каникул, а попросту заставляют «оперативно сообщить о необходимости работать».
Что ж за вранье-то бесконечное...
От редакции: Это вообще странно - в течение уже трех дней разные начальники, от вице-премьеров до директоров бюджетных предприятий, словно сговорившись, решают задачку - как не выполнить указ президента, и при этом не уйти в оппозицию.
Подарок Путина решили забрать обратно
Не надо быть слишком умным, чтобы понять - это открытый саботаж указа главы государства со стороны множества статусных чиновников. Причем во главе процесса вовсе не бизнесмены, которые и правда могут понести потери из-за неожиданно образовавшихся выходных, а руководители государственных учреждений, в которых ровным счетом ничего "такого" не происходит - да хоть бы на месяц ушли в запой, никто даже и не заметит.
То есть речь идет не о реакции производства на слом рабочего графика, а самый настоящий саботаж бюрократией решения высшего должностного лица...
А.Б.
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