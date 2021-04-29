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Московский листок

Детство, оно разве только богатым положено?

Опубликовано 29.04.2021 в разделе комментариев 0

https://www.youtube.com/watch?v=s1kv2nonfoo

Владелец Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке АО «Лубянка-Девелопмент» намерен переделать его под более состоятельных покупателей, чтобы повысить доходы от аренды.

 

В отчётности АО «Лубянка-Девелопмент» указано, что для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также «сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения».

 

Кроме того, указано в отчетности, прорабатывается реконцепция первого этажа с заменой арендаторов в так называемой зоне «Улица сказок» на более крупных и сетевых, например «Золотое яблоко» или «Рив Гош».

 

Одной из целей реконцепции ЦДМ указано улучшение его финансового положения: в 2020 году выручка от аренды снизилась на 41%, падение доходов произошло из-за распространения коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности в Москве.

 

Все логично, кроме одного – детство, оно разве только богатым положено? Когда создавался «Детский мир», дети считались единственным привилегированным классом в СССР. И – обязательно пропагандистская картинка: мир капитала, где за окнами богатых витрин детские глазенки, которым все это недоступно… Ну, слава богу, теперь и у нас так, как во всем цивилизованном мире.



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