"Пизанская башня" в Зюзине

Новостройка реновации в московском районе Зюзино выглядит на фотографиях наклонившейся из-за неудачного ракурса съемки, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
Ранее в соцсетях появилось изображение наклонившейся новостройки по адресу: улица Каховка, владение 23, корпус 5, пользователи начали сравнивать её со знаменитой Пизанской башней.
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Ну, разумеется, ракурс плохой. А встань так, чтоб голову немножко набок, и сразу ракурс будет такой как надо.
Мне это напоминает анекдот про пожилую женщину, обратившуюся к врачу по поводу неудовлетворяющей ее формы обвисшей груди.
Но вместо врача на приеме оказался слесарь, который предложил даме встать на четвереньки: «Ну как, в таком положении форма лучше?»
- Да, лучше.
- Ну вот так и ходи…
Так что если по Зюзину, если ходить на четвереньках, то все нормально будет. Во всяком случае с точки зрения слесарей из пресс-службы департамента строительства.
А.Б.
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стоик7905 написал 29.04.2021 08:09
Такое и ежу понятно. написал 29.04.2021 07:41
Усмирение Чечни и дисциплинирование евреев, трезвость стала нормой жизни, порядок в мире - тут и Сирия, и Ливия, и Венесуэла, и многое
другое, а Крым и Донецк, Цхинвал и Луганск. Церкви благолепной РПЦ великолепны и многочисленны. ФСБ стражи православной революции и мы их обожаем, боимся и боготворим.
Да цены ползут вверх, но двацать один год был в нашей жизни, а у некоторых и этого не было.
Человек на самом деле работал, как раб на галерах, постарел на наших глазах, но все равно божественно выглядит, говорит и творит во имя русских, Русского мира и скреп наших.