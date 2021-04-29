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Московский листок

"Пизанская башня" в Зюзине

Опубликовано 29.04.2021 в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
"Пизанская башня" в Зюзине

Новостройка реновации в московском районе Зюзино выглядит на фотографиях наклонившейся из-за неудачного ракурса съемки, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Ранее в соцсетях появилось изображение наклонившейся новостройки по адресу: улица Каховка, владение 23, корпус 5, пользователи начали сравнивать её со знаменитой Пизанской башней.

***

Ну, разумеется, ракурс плохой. А встань так, чтоб голову немножко набок, и сразу ракурс будет такой как надо.

Мне это напоминает анекдот про пожилую женщину, обратившуюся к врачу по поводу неудовлетворяющей ее формы обвисшей груди.

Но вместо врача на приеме оказался слесарь, который предложил даме встать на четвереньки: «Ну как, в таком положении форма лучше?»

- Да, лучше.

- Ну вот так и ходи…

Так что если по Зюзину, если ходить на четвереньках, то все нормально будет. Во всяком случае с точки зрения слесарей из пресс-службы департамента строительства.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7905 написал 29.04.2021 08:09
у режима "начальник" - карлик - поэтому все чиновники ползают , чтобы тот казался высоким?
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Это не путин, это Собянин
Такое и ежу понятно. написал 29.04.2021 07:41
Чтобы и ктобы не говорил, но мое уважение к Владимиру Владимировичу Путину не имеет границ в разумных пределах. Эти волшебные года с 1999 ро 2021 наполнены таким драйвом, такой русской залихватской удалью, что вбито в память на три поеоления вперед, не меньше.
Усмирение Чечни и дисциплинирование евреев, трезвость стала нормой жизни, порядок в мире - тут и Сирия, и Ливия, и Венесуэла, и многое
другое, а Крым и Донецк, Цхинвал и Луганск. Церкви благолепной РПЦ великолепны и многочисленны. ФСБ стражи православной революции и мы их обожаем, боимся и боготворим.
Да цены ползут вверх, но двацать один год был в нашей жизни, а у некоторых и этого не было.
Человек на самом деле работал, как раб на галерах, постарел на наших глазах, но все равно божественно выглядит, говорит и творит во имя русских, Русского мира и скреп наших.
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