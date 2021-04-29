"Пизанская башня" в Зюзине

Новостройка реновации в московском районе Зюзино выглядит на фотографиях наклонившейся из-за неудачного ракурса съемки, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Ранее в соцсетях появилось изображение наклонившейся новостройки по адресу: улица Каховка, владение 23, корпус 5, пользователи начали сравнивать её со знаменитой Пизанской башней.

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Ну, разумеется, ракурс плохой. А встань так, чтоб голову немножко набок, и сразу ракурс будет такой как надо.

Мне это напоминает анекдот про пожилую женщину, обратившуюся к врачу по поводу неудовлетворяющей ее формы обвисшей груди.

Но вместо врача на приеме оказался слесарь, который предложил даме встать на четвереньки: «Ну как, в таком положении форма лучше?»

- Да, лучше.

- Ну вот так и ходи…

Так что если по Зюзину, если ходить на четвереньках, то все нормально будет. Во всяком случае с точки зрения слесарей из пресс-службы департамента строительства.

А.Б.