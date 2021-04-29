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Московский листок

Аксайская война

Опубликовано 29.04.2021 в разделе комментариев 1

война россия

В среду 5 крупных рынков в Аксайском районе Ростовской области на неопределенный срок приостановили деятельность после прошедших накануне проверок законности их работы.

27 апреля около 3,5 тыс. сотрудников полиции, УФСБ и Росгвардии начали проверки законности крупных рынков Аксайского района.

Войсковая операция против рынков Аксайского района

На выданных предпринимателям уведомлениях о расторжении договоров аренды нет ни печати выпустившего их органа власти, ни подписи руководящих лиц. В правоохранительных органах ситуацию не комментируют. По оценке уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы, на закрытых торговых площадках действуют почти 1,5 тыс. предпринимателей, которые теперь остались без работы.

В среду арендаторы торговых мест устроили стихийный сход на рынке «Атлант». Причиной стало то, что после спецоперации, которую правоохранительные органы провели накануне на торговых площадках «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз», «Строительный» и «Овощной» продавцам не дали вернуться к работе.

На вопрос, будут ли торговые площадки Аксайского района закрыты навсегда или только на время проверочных мероприятий, в управлении информационной политики правительства Ростовской области оперативно ответить не смогли.

Масштабная спецоперация связана с недавно возбужденным уголовным делом в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко, которого подозревают в участии в преступном сообществе, организованном в 2000 году местным предпринимателем Каримом Бабаевым. По версии следствия, члены группы взяли в собственность земли из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки.

И больше 20 лет эти «нелегальные» рынки работали себе – прямо на вьезде в Ростов из Москвы, потому что Аксай граничит с Ростовом примерно как Химки с Москвой, то есть границы не видно. И никого это все не волновало.

Вообще столица юга России поражает своей масштабностью.

Если пожар, то в историческом центре, и выгорает просто целая улица, да еще и не одна.

Если уголовное дело, то в оперативных мероприятиях участвует 3,5 тысячи человек, дивизия!

Если революция… То даже боюсь представить. Кстати, революция 1905 года в ростове началась в 1904-м году, со стачки на железнодорожных мастерских – о чем напоминает сегодня один из главных проспектов города – проспект Стачки.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ква написал 29.04.2021 11:15
Почему ничего не слышно?
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