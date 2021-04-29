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Московский листок

Медведев упрекнул Навального в недобросовестной аргументации

Опубликовано 29.04.2021 в разделе комментариев 1

Медведев упрекнул Навального в недобросовестной аргументации

Заместитель председателя Совета Безопасности, бывший президент нашей страны, если кто подзабыл, Дмитрий Медведев заявил, что Алексей Навальный пытается выстроить свою политическую карьеру, основываясь «на абсолютно недобросовестной аргументации». Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».

Оппозиционер «вытаскивает молодежь на противодействие власти», в то время как сам «находится в местах не столь отдаленных», утверждает Медведев…

Вот же негодяй какой этот Навальный, сам сидит себе в безопасности в тюрьме, почти что на курорте, голодает в лечебных целях, так еще и призывает…

"Проект" нашёл у Медведева остров для рыбалки в Астраханской области

И вот этот вот домик для уточки на даче Медведева – это все фейк и клевета завистников.

Дача Медведева - она как бы и не его, он просто там отдыхает...

Плес – это вообще курорт для российских граждан со средним достатком, и, кстати, Навальный сейчас сидит как раз неподалеку, во Владимирской области, часа полтора езда на автозаке.

А вы пока насладитесь интерьерами некой дачки дворцового типа, реально здорово…

Навальный помог Мухину - долг платежом красен

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7905 написал 29.04.2021 10:36
Айфончику в детстве по головке били - вот и вырос идиотом, зато удобен для хозяина-Израиля?
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