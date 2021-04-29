Всё таки странная у нас власть. Семнадцать посланий сочинил президент и зачитал в торжественной обстановке, а жизнь народа всё хуже и хуже. На первом ряду и на почётном месте восседал Патриарх всея Руси. Присутствовало около тысяч человек и все три раза проходили тестирование на эпидемию. Смотрите как президент боится заразиться от своего народа.

Казалось бы послание должно изменить жизнь страны и народа. А что получилось в действительности? Президент зачитал своё творение, послушали стоя Гимн России и довольные жизнью разошлись. В зале не было ни одного человека, чиновника не довольного жизнью. Бандитский капитализм не реагирует ни на послания, ни на требования президента к правительству. На днях в Забайкалье на охоте застрелили главу Забайкальского УФСИН генерала Е.Шихова а с ним за одно ещё одного человека. Фактически не на охоте , а на обмывке охоты. Видите, большие чиновники живут своей жизнью, ходят на охоту их не волнует нищета, падение экономики, рост безработицы, цен, тарифов, штрафов и нет конца давления на народ.

Многие блогеры задают вопрос в своих сетях: что будет делать президент если партия власти проиграет на выборах в думу? Ему остаётся только застрелиться.

С чем живёт наш президент? Какие вопросы не дают нормально жить? Чем озабочен день и ночь? Оказывается он день и ночь думает о чиновниках и депутатах, которые дают ему возможность побеждать. На днях в честь 75 - летия награждает В.Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством первой степени". Так за заслуги или в честь полукруглой даты рождения? И каковы заслуги Жириновского перед народом? Базарный мужик ничего не делает для народа, однако выступает как и Зюганов с критикой власти, только громче чем Геннадий Андреевич. Покритиковал и нажимает кнопки как и депутаты "Единой России". Народ же не видит как голосует. Ну как же он будет делать добрые дела если теперь является полным кавалером этой награды. Страна в кризисе, а президент разбрасывается наградами. И кому? Горлопану бесмысленному. Смотрите как его сынок разжирел. Шапку не так просто найти на его "умную" головку. И сам папа работает без устали и заработал 39 миллионов рублей за год. В месяц более 3 миллионов. Получив награду из рук президента, горлопан вообще может потерять берега. Хотя такой достаток заработанный на спекуляции квартирами может и охладить крикуна. Возможно я ошибаюсь, квартиры могут служить прикрытием. Пусть думает прокуратура. Она побоится его тронуть тем более он под крылом президента. Теперь осталось ему подцепить звезду Героя России. В нынешней России всё возможно. Золотые звёзды получают скрыто от народа.

Ранее президент выдвигал проблему сокращения бедных в два раза до 2024 года, чтобы было что впарить народу перед выборами президента. Не получилось, перенесли на 2030 год, однако проблема не будет решена. Нужны огромные средства, а они продолжают уходить в офшоры. Президент не может закрыть эти каналы толи не хочет, толи не может, не хватает уверенности в своих возможностях. Навстречу выступил министр промышленности и торговли Д.Мантуров, предложив упразднить потребительскую корзину. Будут пробовать убедить народ, что и с достатком в 10 тысяч ты вполне обеспеченный человек. Сам то министр заработал за прошлый год 740 миллионов рублей.

В последние годы президент много говорит об увеличении инноваций в экономике. Устанавливает правительству срок за который оно должно подго- товить специальную программу по этому вопросу. Ранее планировали до 2021 году достигнуть инноваций до 25 %, однако всё осталось на прежнем уровне - 6 %. Созданные институты развития не работают, а деньги сжирают огромные. За 15 лет потратили более одного триллиона рублей. И все живы и здоровы, и не кашляют, кашляет только народ. Ничего не сделано, триллион потрачен и тишина. Хапайте и дальше, президент не против. Граждане России, когда же этот бардак закончится? Неужели мы потеряли всякое уважение к себе. Над нами смеются государи всех без исключения стран. Дают указания как нам поступать по тем или иным вопроса. Приписывают то, что произошло семь лет назад и как будто совершено нашими специалистами. А почему же молчали столько лет? Потому что поджог склада не нами сделан. Теперь нечего предъявить вот и предъявляют то, что сейчас уже невозможно доказать. Льют грязь на президента из самых поганых ёмкостей, а мы молчим. Чем ответить?

На днях министр обороны С.Шойгу выступил на Московской конференции по международной безопасности. "Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами, всё чаще делается ставка на силовое решение противоречий Антироссийские настроения из политических плоскостей переходят в военные. Последним примером таких трансформаций является военная действительность вблизи российских границ, увеличение числа иностранных разведывательных самолётов. В Прибалтике, Польше размещён десятитысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США". А кто запрещает вам делать тоже что и НАТО? Тем более войска в Польше это войска США переброшены из Германии. Ничего не изменилось. Они были в Европе и остаются там же. Можно было оставить наши войска, которые проводили учения у границы с Украиной или даже увеличить численность и техники.

Министр обороны С.Шойгу на этой конференции не сказал главного. Если бы Горбачёв, Ельцин сохранили бы Союз за который проголосовало 74 % людей живущих в Советском Союзе то такого бы бардака в мире не случилось. Последствия, которые ждут народ ещё не все осознают, в том числе и министр обороны. Тридцать лет экономика страны валится и нет даже перспективы возрождения. Значит настанет такой момент, когда Запад и США просто голыми руками возьмут Россию. Почему я так думаю? Да потому что уже сейчас 90 % торговли находится в руках иностранцев, более 50 % промышленности тоже. При этом власть заключила договора с зарубежными государствами договора об избежании двойного налогообложения. А налоги собственник платит в то государство где оно зарегистрировано. У нас 44 тысячи предприятий зарегистрировано за рубежом. Неужели президент этого не понимает? Ну не сосем же он... А может совсем? Люди, я ведь десятки раз писал, что не далеко то время, когда мы проснёмся в чужой стране. Сейчас крупные компании на половину не наши. Например, "Русал", "Роснефт", "Газпром", "Норникель" и десятки других. В совете директоров количество директоров больше иностранцев чем наших. Это не фейк, это действительно так.

Даже Зюганов не одобрил послание. "За 10 лет рост экономики - 0,9 %. Послание ничего не меняет. Нужна национализация стратегических компаний и минерально - сырьевой базы".Говорит правду, но ничего не делает.