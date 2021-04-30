Российские выборы: доверенное голосование, без доверенности

«Вообще говоря, власть не портит людей,

зато дураки, когда они у власти, портят власть».

Джордж Бернард Шоу 1856-1950 гг.

При проведении выборов в различные уровни российской законодательной и исполнительной власти в участковых избирательных комиссиях (УИК) часто возникает следующая конфликтная ситуация между избирателем и членами избирательной комиссии. Избиратель, предъявив паспорт с отметкой о регистрации, просит выдать ему комплект бюллетеней (или бюллетень) для голосования. Один из членов УИК с правом решающего голоса сверяет паспортные данные избирателя с информацией, размещенной в списках избирателей, допущенных для голосования на данной участковой избирательной комиссии.

Если паспортные данные избирателя совпадают с информацией, размещенной в списках для голосования, и нет отметки в виде подписи избирателя о том, что он уже ранее получил комплект бюллетеней, член УИК выдает избирателю комплект бюллетеней, после чего избиратель расписывается за каждый бюллетень в списке избирателей в графе напротив своей фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и паспортных данных. Затем факт выдачи бюллетеня заверяет в этой же графе списка избирателей один из членов УИК с правом решающего голоса. После этого избиратель в кабине для голосования выбирает один из вариантов голосования (ставит отметку напротив фамилии кандидата, названия партии или ответа на вопрос, вынесенный на голосование с помощью референдума) и опускает заполненные бюллетени в урну (в ящик для сбора и временного хранения избирательных бюллетеней).

Но иногда эта простая процедура получения избирателем бюллетеня для голосования перерастает в электорально-правовой скандал. Избиратель, предъявив паспорт, просит члена УИК выдать ему комплект бюллетеней (или бюллетень) для голосования. Но в ответ слышит фразу от члена избирательной комиссии, что он уже один раз получил комплект бюллетеней, и ему дополнительно показывают список избирателей, где против его фамилии стоит его подпись, подтверждающая факт получения бюллетеней. Слова избирателя, что он только что пришел на избирательный участок и никаких бюллетеней не получал, а подпись в списке избирателей не его, парируются словами членов УИК, что они такие фокусы уже видели, и жульничество и мошенничество с бюллетенями на их избирательном участке не пройдет. На просьбу избирателя дать ему сфотографировать якобы его подпись в списке избирателей следует простой ответ, что это запрещено законом о защите персональных данных. Возникает конфликтная ситуация: честное слово избирателя против ещё более честного документа Участковой Избирательной Комиссии. Причем такие конфликты возникают, как правило, незадолго перед окончанием процедуры голосования на УИК или с избирателями, которые давно не участвовали ни в каких выборах.

У любого здравомыслящего читателя-избирателя невольно возникает вопрос: с какой целью используется эта грязная процедура голосования за отсутствующего гражданина? Во-первых, этот жульнический электоральный механизм используется для директивной поддержки кандидатов и партий, которых явно или тайно поддерживает федеральная или региональная «Власть». Во-вторых, этот незаконный электоральный прием используется для увеличения процента явки на выборах в законодательные и исполнительные органы власти.

Для устранения этого конфликта избиратель может обратиться в суд. Суд обязан назначить графологическую экспертизу подписи избирателя в списке избирателей. Но результат может быть для избирателя негативный. По крайней мере, по двум причинам. Первая: проводить эту экспертизу будут «государевы люди» в погонах, а они могут руководствоваться не истиной, а указаниями своего руководства. Вторая: фальшивая подпись избирателя может быть выполнена очень похожей на настоящую и дать стопроцентную гарантию настоящая она или нет практически невозможно.

Но если даже суд выносит положительное решение по этому иску избирателя, всё равно возникают две электорально-правовые проблемы. Первая: суд может вынести разумно-справедливое решение дать возможность истцу проголосовать и обязать УИК учесть этот голос и скорректировать итоговый протокол. Но здесь возникает проблема тайны голосования. Практически все члены УИК и члены всех вышестоящих избирательных комиссий будут иметь достоверную информацию об электоральных симпатиях истца. Вторая проблема: что делать с вариантом голосования, незаконно поданным от имени истца избирателя и учтенным в итоговом протоколе УИК? Поэтому справедливым выходом из этой ситуации может быть проведение повторного голосования на УИК, где допускались подобные нарушения. Либо при подведении общих итогов голосования не учитывать результаты голосования на Участковых Избирательных Комиссиях, где допускаются такие нарушения.

После окончания выборов всем избирателям должно быть предоставлено право в течение 3-х месяцев ознакомиться с книгой регистрации избирателей (как в бумажной форме, так и в виде компьютерного файла) и, если они обнаружат, что за них кто-то проголосовал, а они фактически в выборах не участвовали, то они имеют право подать судебный иск по ускоренной процедуре, без оплаты госпошлины, и в случае положительного судебного решения каждому истцу выплачивают компенсацию за моральный ущерб в размере 250000 рублей без уплаты налога на доходы физических лиц. Если в процессе судебного разбирательства не будет установлено конкретное лицо, совершившее процедуру голосования вместо отсутствующего избирателя, то выплата компенсации осуществляется засчёт средств всех членов Участковой Избирательной Комиссии.

Эта часто встречающаяся электоральная проблема может быть успешно решена с помощью ряда шагов по корректировке российского избирательного законодательства.

Шаг №1- необходимо ввести электоральную книжку каждого российского гражданина или в каждом паспорте ввести специальные страницы и назвать их особые ( электоральные) отметки.

Шаг №2 – необходимо внедрить новую форму списка избирателей. Для этого добавить в правой части этого списка ещё один вертикальный столбец. Название столбца «талон голосования». Каждый элемент таблицы на пересечении столбца «талон голосования» и строк таблицы, в которых представлена информация о фамилии, имени, отчестве избирателя, дата рождения, адрес постоянного или преимущественного проживания, паспорт (серия и номер), подпись избирателя, особые отметки формируется следующим образом. Талон для голосования является отрезным и после получения избирателем комплекта бюллетеней (или бюллетеня) вырезается из списка избирателей и выдается данному гражданину. Причём каждый отрывной талон имеет свой индивидуальный (неповторяющийся) идентификационный номер.

Шаг №3 – избиратель предъявляет свою электоральную книжку и паспорт (или только паспорт нового образца со страницами особые (электоральные) отметки. Затем в книге регистрации избиратель, ставит против своей фамилии свою подпись в получении комплекта бюллетеней (или одного бюллетеня). После подписи избирателя в этой же графе ставит свою подпись член УИК, выдавший избирателю бюллетень.

Шаг №4 - после этого в электоральной книжке избирателя (или на соответствующих страницах его паспорта нового образца) ставится отметка о голосовании в виде динамической печати и подпись члена УИК, который выдал избирателю комплект бюллетеней (или один бюллетень). Если в электоральной книжке избирателя нет отметки о голосовании (оттиска печати) и подписи одного из членов участковой избирательной комиссии с указанием ф.и.о., то это означает, что избиратель ранее не голосовал (голосует в первый раз). Можно ставить отметку о голосовании и подпись члена УИК в паспорте избирателя нового образца на страницах: особые (электоральные) отметки.

После завершения голосования на УИК каждому избирателю, принявшему участие в этом электоральном процессе, отправляется письмо, почтовая карточка или сообщение по электронной почте или смс на мобильный телефон с уведомлением, что он принял участие в последних выборах и голосовал, например, на УИК №696 в такой-то день и час. Получив это электоральное уведомление, избиратель может оформить предусмотренное новым скорректированным законодательством материальное поощрение за участие в федеральных или региональных выборах. Для работающих избирателей в качестве такого поощрения за участие в федеральных выборах может быть предоставлено право досрочного выхода на пенсию на один день раньше за каждые выборы, в которых он принимал участие. За 10 выборов на 10 дней раньше уход на пенсию, за 30 выборов на 30 дней ранее даты достижения пенсионного возраста. Для пенсионеров может быть предусмотрена оплата за счет государства определенного количества киловатт электроэнергии или кубометров газа и т.п.

Эти простые коррективы в российское избирательное законодательство позволят надежно перекрыть возможность незаконного голосования отдельных недобросовестных членов УИК за отсутствующих избирателей. И сделать ещё один шаг в наведение элементарного порядка в технологиях тайного голосования при проведении выборов в России.