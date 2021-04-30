Секретариату Конституционного суда данное дело не по уму

Совсем недавно, 13 апреля 2021 года, через приёмную Конституционного Суда направил жалобу, на попрание моих конституционных прав, установленных статьёй 32 Конституции, статьёй 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» «Порядок наделения судей полномочиями»:

«1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, которое вносится на основании представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации».

2. Судьи кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи».

3. Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи».

5. Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения необходимых материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи Верховного Суда Российской Федерации представляет для назначения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо отклоняет представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю Верховного Суда Российской Федерации».

6. Назначение кандидатов на должности судей производится только при наличии положительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей».

И частью 1 статьи 4 «Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации» Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»:

«Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации».

http://www.ymuhin.ru/node/2353/pravo-imet-chestnyh-lyudey-vo-vlasti

А 15 апреля, через 2 дня, секретариат Конституционного суда уже ответил мне письмом за № 3339:

«Ваше обращение рассмотрено в Секретариате Конституционного Суда Российской Федерации в предварительном порядке на основании статей 40 и 111 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Статьи 40 и 111 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» предписывают Секретариату Конституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении поступающих обращений проверять в предварительном порядке их соответствие требованиям данного Федерального конституционного закона. Уведомление заявителя о необходимости соблюдения тех или иных требований при подаче жалобы является обязанностью Секретариата по обеспечению деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.

Исполняя указанную обязанность, сообщаю следующее.

Конституционный Суд Российской Федерации вправе осуществлять свою деятельность лишь в пределах компетенции, определенной Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Так, согласно части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации, пункту 3 части первой статьи 3, статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде.

Для того, чтобы Конституционный Суд Российской Федерации принял жалобу к рассмотрению, она должна быть допустимой, то есть соответствовать требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

В частности, заявитель должен приложить к обращению копию официального документа, подтверждающего применение обжалуемого закона при разрешении конкретного дела.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, конкретным делом в смысле положений статей 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» является то дело, в котором судом в установленной юрисдикционной процедуре разрешается затрагивающий права и свободы заявителя вопрос на основе норм соответствующего закона, устанавливаются и (или) исследуются фактические обстоятельства, если эти нормы явились нормативным основанием разрешения дела с участием заявителя (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 39-П, определения Конституцион­ного Суда Российской Федерации от 13 марта 2018 года № 582-0, от 24 апреля 2018 года № 956-0 и др.).

Безотносительно к конкретному делу в Конституционный Суд Российской Федерации вправе обращаться только указанные в части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации органы и лица, к которым граждане не отнесены.

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40 Феде­рального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», уведомляю о несоответствии Вашего обращения требованиям данного Закона.

Также довожу до Вашего сведения, что на основании статей 40 Федераль­ного конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Вы вправе потребовать, в случае несогласия с позицией Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения по вопросу о соответствии Вашей жалобы в ее нынешнем виде требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Обращаю Ваше внимание на то, что подробная информация, касающаяся полномочий Конституционного Суда Российской Федерации, требований к обращению в Конституционный Суд Российской Федерации, размещена на официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации в сети Интернет по адресу: http://www.ksrf.ru.

Присланные материалы возвращаю, а один экземпляр жалобы в соответствии с установленным порядком делопроизводства остается в архиве Конституционного Суда Российской Федерации.

Ведущий советник А.К. Ляшенко».

Ну, что же, 23 апреля я повторил жалобу, адресовав её Секретариату КС.

«ЗАЯВЛЕНИЕ

Поскольку речь идёт о юридическом казусе – ситуации, не предусмотренной законом непосредственно, - то следует применять дух закона, а не нарушать ещё и права гражданина, установленные статьёй 46 Конституции РФ, лишая его судебной защиты конституционных прав и свобод.

Ваша ссылка на часть 4 статьи 125 Конституции РФ некорректна, поскольку полностью эта статья установила: «4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом». Здесь не сказано, что дело, которое лишает гражданина прав, обязательно должно быть судебным.

Заявитель, доказывая несоответствие закона Конституции, мог бы предъявить Конституционному Суду пример нарушения его конституционных прав путём применения закона в конкретном деле только в случае, если бы, был закон, который мог бы применяться в конкретном судебном деле.

Но нет закона об избрании судей народом во исполнении статьи 3 Конституции РФ, и именно это обстоятельство нарушает права Заявителя, предусмотренные статьёй 32 Конституции РФ, на

- управление делами государства через своих представителей в судебных органах власти;

- избрание Заявителем честных и умных людей в органы судебной власти;

- избрание судьёй самого Заявителя.

Подчеркну, нарушает права Заявителя не закон, применённый в судебных делах, а ОТСУТСТВИЕ ТАКОГО ЗАКОНА.

А отсутствие такого закона определено наличием попирающих основы конституционного строя статей о назначении судей органом президентской власти, хотя президент, согласно основам конституционного строя, вообще не является органом государственной власти, соответственно, народ не осуществляет свою власть через президента.

Признание статей о назначении судей не соответствующими статье 3 Конституции РФ, приведёт к соответствующему изменению Конституции и появлению закона о избрании судей, и этот закон восстановит права Заявителя, установленные статьёй 32 Конституции РФ.

Поскольку речь идёт о несоответствии закона Конституции, то никакой иной суд рассмотреть такое дело не имеет права, - только Конституционный Суд.

Отказ рассмотреть это дело, касающееся нарушения конституционных прав Заявителя, Конституционным судом, будет нарушением статьи 46 Конституции РФ и одновременно, нарушением статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»:

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

В связи с этим и на основании статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» прошу передать мою Жалобу для рассмотрения её по существу Конституционным Судом Российской Федерации.

В связи с этим повторно посылаю Жалобу и возвращённые мне документы».

Посмотрим, что получится.