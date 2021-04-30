Доходы населения падают четвертый квартал подряд

Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го, сообщил Росстат. Реальные располагаемые доходы в России на фоне пандемии снижаются четвертый квартал подряд.

А что у нас вообще встает на этом фоне?

Продолжительность жизни - падает.

В неэфективном государстве смертность выросла почти на 18 процентов

Индексы здоровья вообще висят как-то неприлично.

Потребление мяса, молока, фруктов и прочих полезных продуктов тоже снижается.

А! Вот! Смертность растет!

Ну слава богу, не все вниз, что-то и верх...

А.Б.