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Московский листок

Доходы населения падают четвертый квартал подряд

Опубликовано 30.04.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Доходы населения падают четвертый квартал подряд

Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го, сообщил Росстат. Реальные располагаемые доходы в России на фоне пандемии снижаются четвертый квартал подряд.

А что у нас вообще встает на этом фоне?

Продолжительность жизни - падает.

В неэфективном государстве смертность выросла почти на 18 процентов

Индексы здоровья вообще висят как-то неприлично.

Потребление мяса, молока, фруктов и прочих полезных продуктов тоже снижается. 

А! Вот! Смертность растет!

Ну слава богу, не все вниз, что-то и верх...

А.Б.



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