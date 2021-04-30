Доходы населения падают четвертый квартал подряд

Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го, сообщил Росстат. Реальные располагаемые доходы в России на фоне пандемии снижаются четвертый квартал подряд.
А что у нас вообще встает на этом фоне?
Продолжительность жизни - падает.
В неэфективном государстве смертность выросла почти на 18 процентов
Индексы здоровья вообще висят как-то неприлично.
Потребление мяса, молока, фруктов и прочих полезных продуктов тоже снижается.
А! Вот! Смертность растет!
Ну слава богу, не все вниз, что-то и верх...
А.Б.
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