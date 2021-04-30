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Московский листок

Третьей волны в Москве не будет - она уже есть!

Опубликовано 30.04.2021 в разделе комментариев 3

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Третьей волны в Москве не будет - она уже есть!

Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

В столичном метро снова появились бригады контролеров, оформляющих штрафы гражданам не только за отсутствие масок, но и за отсутствующие перчатки – несмотря на доказанную неэффективность этой меры защиты. Реакция бюрократической системы на рост заболеваемости, ничего не поделаешь. Носите варежки.

Позавчера Блумберг уже сообщил, что в Москве началась третья волна коронавирусной инфекции, но его немедленно опровергли - у нас все отлично! Но опровергавших тут же опровергла статистика заболеваемости.

И что теперь?

Для начала стоит проанализировать меры, что предпринимал антикоронавирусный штаб г-жи Раковой, недавно за свой эпидемиологический труд удостоенной ордена четвертой степени.

Заммэра Ракову наградили за организацию работы по оказанию медицинской помощи

Судя по свежей статистике, труд оказался не слишком эффективным. А иначе быть могло?

В первые два месяца пандемии меры столичного аккуратно запаздывали - как раз на тот срок, чтобы оказаться малоэффективными. Начиная с изоляции и заканчивая вакцинацией. Все как у других, но только напару недель, а то и месяц позднее.

Вакцина была изобретена у нас раньше всех, а применяться стала позднее, и сегодня мы едва на десятом месте в мире по числу привившихся. 

Что до ковидных больниц - это, конечно, отдельный состав преступления. Фактически места для гарантированного заражения - но без гарантии выздоровления, разумеется. Идея боксированных отделений, похоже, похороненат вместе с инфекцией как медицинской дисциплиной. 

В общем, пора готовить орден следующей, третьей степени...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
смотритель пасеки написал 30.04.2021 03:34
Москва есть вертеп умственного и телесного разврата, а посему и растут там постоянно всякие болезни, заразы, проказы и прочие Содомы с Гоморами.
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(без названия)
стоик7905 написал 30.04.2021 03:11
Россия примерно на 80-м месте в мире по вакцинации на душу населения?
где-то вместе с Камбоджей?
как же карлик любит обсераться?
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(без названия)
Из деревни написал 30.04.2021 03:02
Приближается волна нового вирусного заболевания, вызвающая диарею, то есть обыкновенный понос. Так чтааа запасаемся подгузниками, то бишь памперсами. Поскольку они будут стоить очень дорого, то придется их использовать многоразово. Следовательно, следуеть забивать все свободные места в домах и квартирах моющими средствами. Ну, а контролирующим органам следует проводит тренировки по ощупыванию пятой точки так, чтобы усе было в рамках Конституции. Вот такая перпектива двигается навстречу...
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