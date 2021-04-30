Третьей волны в Москве не будет - она уже есть!

Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

В столичном метро снова появились бригады контролеров, оформляющих штрафы гражданам не только за отсутствие масок, но и за отсутствующие перчатки – несмотря на доказанную неэффективность этой меры защиты. Реакция бюрократической системы на рост заболеваемости, ничего не поделаешь. Носите варежки.

Позавчера Блумберг уже сообщил, что в Москве началась третья волна коронавирусной инфекции, но его немедленно опровергли - у нас все отлично! Но опровергавших тут же опровергла статистика заболеваемости.

И что теперь?

Для начала стоит проанализировать меры, что предпринимал антикоронавирусный штаб г-жи Раковой, недавно за свой эпидемиологический труд удостоенной ордена четвертой степени.

Заммэра Ракову наградили за организацию работы по оказанию медицинской помощи

Судя по свежей статистике, труд оказался не слишком эффективным. А иначе быть могло?

В первые два месяца пандемии меры столичного аккуратно запаздывали - как раз на тот срок, чтобы оказаться малоэффективными. Начиная с изоляции и заканчивая вакцинацией. Все как у других, но только напару недель, а то и месяц позднее.

Вакцина была изобретена у нас раньше всех, а применяться стала позднее, и сегодня мы едва на десятом месте в мире по числу привившихся.

Что до ковидных больниц - это, конечно, отдельный состав преступления. Фактически места для гарантированного заражения - но без гарантии выздоровления, разумеется. Идея боксированных отделений, похоже, похороненат вместе с инфекцией как медицинской дисциплиной.

В общем, пора готовить орден следующей, третьей степени...

А.Б.