Лидер "Единой России" мужик инициативный

Сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Говоря о четырехдневной рабочей неделе, председатель ЕР упомянул, что сейчас в этом направлении движется целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран.

Похоже, партия власти перед выборами решила нарисовать для граждан несколько воздушных замков. Инициатива президента с майскими каникулами уже провалилась, теперь очередь за четырехдневной рабочей неделей. Может быть, стоило начать со средних зарплаты и пенсии, особенно в сочетании со словами про развитые страны?