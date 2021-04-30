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Московский листок

Лидер "Единой России" мужик инициативный

Опубликовано 30.04.2021 в разделе комментариев 2

медведев совбез
Лидер "Единой России" мужик инициативный

Сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Говоря о четырехдневной рабочей неделе, председатель ЕР упомянул, что сейчас в этом направлении движется целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран.

Похоже, партия власти перед выборами решила нарисовать для граждан несколько воздушных замков. Инициатива президента с майскими каникулами уже провалилась, теперь очередь за четырехдневной рабочей неделей. Может быть, стоило начать со средних зарплаты и пенсии, особенно в сочетании со словами про развитые страны?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
уролог написал 30.04.2021 03:38
Вся верхушка кремлевских сидельцев занимается маниловщиной. На большее они неспособны. Импотенты, панимаешь...
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(без названия)
стоик7905 написал 30.04.2021 03:14
разве начальник едроса мужик?
а похож на педика?
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